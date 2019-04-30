«Тоттенхэм» - «Аякс»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 08:41

Тоттенхэм

«Тоттенхэм» ценой невероятных усилий добыл себе путевку в полуфинал Лиги Чемпионов, хотя имел все шансы покинуть турнир уже после групповой стадии, если бы Лукас не забил «Барселоне» за пять минут до финального свистка, и ПСВ сенсационно не выстоял в Милане в поединке против «Интера».

Теперь «шпорам» предстоит сыграть с другой командой из Нидерландов – амстердамским «Аяксом», фаворитом в противостоянии с которой англичан вряд ли можно назвать.

В Премьер-Лиге у команды Маурисио Почеттино дела складываются не лучшим образом – в последнем туре «Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму» на своем поле со счетом 0:1, потерпев уже второе поражение в трех последних матчах. Тем не менее, на третьей строчке «шпоры» остались и явно постараются оправдать прогнозы болельщиков и не упасть ниже.

Не сыграют Гарри Кейн, Серж Орье и Мусса Сиссоко. Также есть проблемы со здоровьем у Эрика Ламелы и Гарри Уинкса.

Аякс

«Аякс» является главным открытием нынешней Лиги Чемпионов – команда Эрика Тен Хага стартовала в турнире с самых ранних стадий квалификации не покидает его до сих пор. Списывали «Аякс» еще в противостоянии с «Реалом», но амстердамский клуб проявил характер и разбил «сливочных» в Испании, та же история произошла и с «Ювентусом» в четвертьфинале.

В национальном чемпионате «Аякс» чувствует себя весьма уверенно – после 32-х туров он занимает первую строчку в таблице, но опережает второй ПСВ только по дополнительным показателям. В последнем туре команда Тен Хага обыграла со счетом 4:2 «Витесс» на своем поле, добыв 26-ю победу в сезоне.

Травмированы Нуссаир Мазрауи и Карел Эйтинг.

Статистика

В трех последних домашних матчах в Лиге Чемпионов «Тоттенхэм» не пропускал

В семи последних домашних матчах «Тоттенхэм» пропустил всего два гола, пять матчей отыграв на ноль в обороне

Четыре последних домашних матча в Лиге Чемпионов «Тоттенхэм» выиграл

«Аякс» в нынешней Лиге Чемпионов сыграл восемь матчей на выезде и только в одном из них пропускал более одного гола

Прогноз

«Тоттенхэм» очень мощно провел домашний матч с «Манчестер Сити», не позволив сопернику практически ничего создать у своих ворот, но свой момент нашел и реализовал.

По подобному сценарию наверняка и будет развиваться сегодняшняя встреча – «Аякс» в первом поединке вряд ли будет сильно рисковать и сделает ставку на оборону, тоже самое можно сказать и о хозяевах, которые дома играют очень закрыто.

Цена ошибки на таком уровне очень высока, поэтому команды явно будут очень осторожны и голевой феерии в таком поединке ждать не стоит.

По нашему мнению, игра будет закрытой и хозяева себя обыграть на позволят. Мы предлагаем комбинированный прогноз – победа «Тоттенхэма» или ничья с тоталом меньше (3.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.05

Источник: www.vseprosport.ru