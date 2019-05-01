«Барселона» – «Ливерпуль»: Видеопрогноз от экспертов

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Барселона

Каталонский клуб подходит к важному матчу полуфинала Лиги Чемпионов в отличном настроении. В минувшем туре чемпионата Испании «сине-гранатовые» обыграли на родной арене «Леванте» со счетом 1:0 и стали недосягаемыми для конкурентов, оформив, таким образом, чемпионский титул. Автором победного гола стал Лионель Месси.

В целом же в нынешнем сезона «Барселона» стремиться собрать все трофеи. В конце мая подопечные Эрнесто Вальверде сыграют в финале Кубка Испании, но сейчас главной задачей является, безусловно, выход в финал Лиги Чемпионов.

В противостоянии с «Ливерпулем» шансы пробиться в финал у испанцев выше. Букмекеры оценивают выход каталонцев коэффициентом 1.71, тогда как на мерсисайдцев предлагают 2,21. Да и в целом, именно «Барселону» БК видят победителем нынешней Лиги Чемпионов. Сейчас на то, что «сине-гранатовые» выиграют ЛЧ можно поставить за 2,40.

В нынешнем розыгрыше трофея Месси и компания еще не проигрывали. Они уверенно выиграли группу, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью. Затем был плей-офф. В 1/8 финала после ничейного результата 0:0 во Франции «Барса» вынесли «Лион» дома 5:1. В четвертьфинале за бортом ЛЧ остался «Манчестер Юнайтед» (1:0 на выезде и 3:0 дома).

Точно не сыграет из-за травмы только Рафинья Алькантара. Остальная основная обойма в строю.

Ливерпуль

Шансы на выигрыш турнира «Ливерпулем» по мнению букмекерских контор сейчас ниже. На успех мерсисайдцев они сейчас предлагают поставить за неплохой кф 3,50.

В целом финиш у команды Юргена Клоппа в сезоне сложный. Кроме Лиги Чемпионов «Ливер» не теряет надежды на выигрыш чемпионата, где расстояние от «Манчестер Сити» составляет по-прежнему одно очко. Кубковые английские турниры команда уже провалила.

В Лиге Чемпионов выступление мерсисайцев на групповом турнире получилось тяжелым. Они потерпели три поражения, причем все три на выезде. Уступили «Наполи» (0:1), «Црвене Звезде» (0:2) и ПСЖ (1:2), а заскочить в плей-офф удалось благодаря минимальной победе в заключительном туре над «Наполи» дома (1:0).В плей-офф «Ливерпуль» действовал более удачно. Англичане по сумме двух матчей прошли сначала «Баварию» (0:0 и 3:1), а затем «Порту» (2:0 и 4:1).

Во многом успешное выступление в сезоне связано с тем, что на его протяжении «Ливерпуль» практически не терял ключевых футболистов. Вот и сейчас лазарет клуба пуст. Под вопросом только Фабиньо и Адам Лаллана.

Статистика

«Ливерпуль» проиграл в гостях три из пяти матчей в нынешней ЛЧ .

. Прогноз «тотал больше 2.5» сыграл в трех последних гостевых матчах мерсисайдцев в ЛЧ .

. В трех предыдущих поединках «Ливера» на выезде в ЛЧ сыграла ставка «обе забьют».

сыграла ставка «обе забьют». «Барселона» в Лиге Чемпионов за последние пять лет сыграла дома 31 матч – 28 побед и три ничьи.

В девяти из десяти последних домашних матчей в ЛЧ «Барса» забивала не меньше двух голов, а в семи из них не меньше трех.

«Барса» забивала не меньше двух голов, а в семи из них не меньше трех. В семи из десяти последних матчей «Барсы» в ЛЧ дома сыграл прогноз «тотал больше 2.5».

дома сыграл прогноз «тотал больше 2.5». В последний раз в ЛЧ соперники встречались в 2007 году и тогда обменялись гостевыми победами. «Барселона» победила 1:0, а «Ливерпуль» - 2:1.

Прогноз

На наш взгляд, «Барселона» оправдает статус фаворита в этом матче. Команда сконцентрирована исключительно на Лиге Чемпионов, где дома практически не дает сбоев. «Ливерпуль» в тоже время на турнире выглядит на выезде не лучшим образом. В группе проиграл все три матча. Единственным стоящим внимания успехом является победа в гостях над «Баварией».

Наш прогноз – победа Барселоны за 1.88 в БК Фонбет

Источник: www.vseprosport.ru