«Айнтрахт» - «Челси»: Прогноз от экспертов

сегодня, 12:46

Айнтрахт Фр

«Айнтрахт» очень уверенно продвигается по сетке Лиги Европы, достигнув уже стадии полуфинала. С донецким «Шахтером» и «Интером» команда Ади Хюттера разобралась без малейших проблем, но уже в первом поединке четвертьфинала с «Бенфикой» едва избежала разгрома. Поражение 2:4 в Лиссабоне «орлы» отыграли на своем поле, забив необходимые два гола.

В Бундеслиге «Айнтрахт» продолжает борьбу за путевку в Лигу Чемпионов и пока в ней преуспевает – «орлы» находятся на четвертой строчке с 54 очками. Однако, на этом есть еще четыре претендента, поэтому пока коллектив Хюттера ничего себе не гарантировал. В последнем туре «Айнтрахт» отыграл по нулям с «Гертой», не сумев победить в третьем матче подряд.

Дисквалифицирован Анте Ребич. Проблемы со здоровьем имеют Талеб Тавата, Себастьен Халлер и Марк Штендера.

Челси

Для «Челси» победа в Лиге Европы имеет огромное значение в этом сезоне – через этот турнир «пенсионеры» могут попасть в Лигу Чемпионов, потому как в Премьер-Лиге у команды Маурицио Сарри все складывается не лучшим образом. Сейчас клуб находится на четвертой строчке с 68 очками в активе, но имеет серьезную конкуренцию со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

С соперниками в плей-офф «Челси» явно везет в этом сезоне – в 1/16 англичане выбили шведский «Мальме», далее устроили погром киевскому «Динамо», а в прошлом раунде без проблем расправились с пражской «Славией», хоть и провалили откровенно второй тайм, позволив чехам забить в свои ворота дважды.

Не сыграет Каллум Хадсон-Одои.

Статистика

В пяти последних матчах «Айнтрахт» одержал всего одну победу

«Челси» шесть раз играл в этом розыгрыше Лиги Европы в гостях и ни одного из этих матчей не проиграл – пять побед и одна ничья

Восемь из 12 матчей в Лиге Европы «Челси» отыграл на ноль в обороне

Прогноз

«Айнтрахт» не без труда выбил в прошлом раунде «Бенфику» из турнира, но сейчас ему предстоит встретиться с куда более опытным и мощным соперником. «Челси» достаточно много ошибается в Премьер-Лиге, но в Лиге Европы у «пенсионеров» проблем возникает куда меньше, сегодня у них есть весомое преимущество в классе, которое они имеют все шансы воплотить в победу.

В плей-офф «Айнтрахту» тяжело даются первые матчи, ни одного из них «орлы» не выиграли, в поединке с таким статусным соперником, как «Челси», серия имеет все шансы продлиться.

По нашему мнению, у гостей больше шансов на победу. Прогноз – фора (0) на «Челси». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.88

Источник: www.vseprosport.ru