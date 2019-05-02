«Айнтрахт» - «Челси»: Прогноз от экспертов

Айнтрахт Фр
«Айнтрахт» очень уверенно продвигается по сетке Лиги Европы, достигнув уже стадии полуфинала. С донецким «Шахтером» и «Интером» команда Ади Хюттера разобралась без малейших проблем, но уже в первом поединке четвертьфинала с «Бенфикой» едва избежала разгрома. Поражение 2:4 в Лиссабоне «орлы» отыграли на своем поле, забив необходимые два гола.
В Бундеслиге «Айнтрахт» продолжает борьбу за путевку в Лигу Чемпионов и пока в ней преуспевает – «орлы» находятся на четвертой строчке с 54 очками. Однако, на этом есть еще четыре претендента, поэтому пока коллектив Хюттера ничего себе не гарантировал. В последнем туре «Айнтрахт» отыграл по нулям с «Гертой», не сумев победить в третьем матче подряд.
Дисквалифицирован Анте Ребич. Проблемы со здоровьем имеют Талеб Тавата, Себастьен Халлер и Марк Штендера.
Челси
Для «Челси» победа в Лиге Европы имеет огромное значение в этом сезоне – через этот турнир «пенсионеры» могут попасть в Лигу Чемпионов, потому как в Премьер-Лиге у команды Маурицио Сарри все складывается не лучшим образом. Сейчас клуб находится на четвертой строчке с 68 очками в активе, но имеет серьезную конкуренцию со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».
С соперниками в плей-офф «Челси» явно везет в этом сезоне – в 1/16 англичане выбили шведский «Мальме», далее устроили погром киевскому «Динамо», а в прошлом раунде без проблем расправились с пражской «Славией», хоть и провалили откровенно второй тайм, позволив чехам забить в свои ворота дважды.
Не сыграет Каллум Хадсон-Одои.
Статистика
- В пяти последних матчах «Айнтрахт» одержал всего одну победу
- «Челси» шесть раз играл в этом розыгрыше Лиги Европы в гостях и ни одного из этих матчей не проиграл – пять побед и одна ничья
- Восемь из 12 матчей в Лиге Европы «Челси» отыграл на ноль в обороне
Прогноз
«Айнтрахт» не без труда выбил в прошлом раунде «Бенфику» из турнира, но сейчас ему предстоит встретиться с куда более опытным и мощным соперником. «Челси» достаточно много ошибается в Премьер-Лиге, но в Лиге Европы у «пенсионеров» проблем возникает куда меньше, сегодня у них есть весомое преимущество в классе, которое они имеют все шансы воплотить в победу.
В плей-офф «Айнтрахту» тяжело даются первые матчи, ни одного из них «орлы» не выиграли, в поединке с таким статусным соперником, как «Челси», серия имеет все шансы продлиться.
По нашему мнению, у гостей больше шансов на победу. Прогноз – фора (0) на «Челси». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.88
Источник: www.vseprosport.ru