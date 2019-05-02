«Арсенал» – «Валенсия»: Прогноз от экспертов

сегодня, 12:48

Арсенал

«Канониры» подходят к матчу с «Валенсией» не в лучшем состоянии. В поединки последнего тура Английской Премьер-лиге они снова проиграли. В этот раз на выезде вчистую «Лестеру» со счетом 0:3. Это поражение стало для «Арсенала» уже третьим кряду. Ранее они также на выезде сдались «Вулверхэмтону» (1:3), а дома довольно неожиданно уступили «Кристал Пэлас» (2:3).

Поражение от «стекольщиков» - не самой сильной команды АПЛ - положило конец победной серии подопечных Унаи Эмери на родной арене, которая насчитывала восемь матчей кряду. Причем пропустили за этот победный период дома футболисты «Арсенала» всего два мяча.

В том числе за этот отрезок были выиграны три матча в Лиге Европы. «Арсенал» нанес поражение БАТЭ (3:0), «Ренну» (3:0) и «Наполи» (2:0).

В лазарете команды находятся Аарон Рэмси, Роб Холдинг, Дэнни Уэлбек, Денис Суарес и Эктор Бельерин. Под вопросом Начо Монреаль и Месут Озил.

Валенсия

«Летучие мыши» в последних матчах тоже не блистали. Два предыдущих поединка они сыграли в Примере и оба проиграли. Сначала на выезде «Валенсия» уступила «Атлетико» (2:3), а потом дома «Эйбару» (0:1). За три тура до финиша чемпионата она занимает шестую строчку, отставая от четвертой позиции на три очка.

В Лиге Европы а тоже время «Валенсия» не проигрывает уже семь матчей подряд, одержав в них шесть побед. За этот период на выезде подопечные Марселино Тораля обыграли «Селтик» (2:0) и «Вильярреал» (3:1), а также завершили вничью матч с «Краснодаром» (1:1).

Будет отбывать дисквалификацию Франсис Коклен. В лазарете Денис Черышев и Жоффрей Кондогбиа. Под вопросом Кристиано Пиччини.

Статистика

В девяти последних домашних матчах «Арсенал» забивал не меньше двух голов.

Прогноз «обе забьют – нет» сыграл в пяти последних домашних матча «Арсенала» в Лиге Европы.

В Лиге Европы «Арсенал» выиграл пять из шести матчей и раз сыграл вничью.

«Валенсия» забивала в Лиге Европы во всех трех матчах на выезде.

В гостях в ЛЕ «Валенсия» выиграла два матча и один завершила вничью.

Прогноз

Обе команды предельно мотивированы. В последних матчах обе провалились из-за чего ухудшили свои шансы пробиться в Лигу Чемпионов через чемпионат. К тому же Лига Европы – единственный трофей, который «Арсенал» может еще взять в этом сезоне.

«Канониры» в нынешнем сезоне дома представляют грозную силу. Четырнадцать побед в 17 последних матчах на родной арене – солидный показатель. В том числе они решали все вопросы в нынешней Лиге Европы как раз дома.

Наш прогноз – победа Арсенала за 2.09 в БК Марафон

Источник: www.vseprosport.ru