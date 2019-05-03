«Ювентус» - «Торино»: Прогноз от экспертов

сегодня, 13:05

Ювентус

«Ювентус» полностью оправдал прогнозы болельщиков, заблаговременно обеспечив себе чемпионский титул. Несмотря на все старания, главной цели сезона команде Массимилиано Аллегри добиться не удалось – в Лиге Чемпионов «старая синьора» вылетела от «Аякса».

Тем не менее, опускать руки чемпион Италии после этого не стал – сперва дома он обыграл «Фиорентину» со счетом 2:1, обеспечив себе золотые медали, затем удачно съездил в Милан на матч с «Интером». «Нерадзурри» можно начали и открыли счет, но усилиями Криштиану Роналду «Ювентус» отыгрался, спокойно доведя поединок до желанной ничьей.

Имеют проблемы со здоровьем Пауло Дибала, Мартин Касерес, Сами Хедира, Марио Манджукич и Алекс Сандро.

Торино

«Торино» в этом сезоне выступает очень солидно – к старту 35-го тура команда Вальтера Мадзарри подходит на шестой строчке в таблице. «Быки» имеют 56 очков и имеют возможность побороться даже за зону Лиги Чемпионов – четвертая «Аталанта» имеет всего на три балла больше. Однако, гораздо важнее для клуба сейчас сохранить шестую строчку, на которую также претендует «Милан».

В последнем туре «Торино» обыграл «Милан» на своем поле, хоть и не имел серьезного превосходства над соперником. Благодаря голам Андреа Белотти и Алехандро Беренгера во второй половине встречи «быки» добыли три очка, не позволив сопернику забить в свои ворота ни одного мяча. Таким образом серия без поражений «Торино» продлилась до шести матчей.

Дисквалифицирован Эмилиано Моретти. Травмы есть у Коффи Джиджи и Витторио Париджини.

Статистика

В каждом из шести последних матчей «Ювентус» пропускает

В четырех последних матчах «Ювентус» не пропускал от «Торино»

Только в одном из 10 последних матчей «Торино» не забивал

Прогноз

«Ювентус» уже не имеет турнирной мотивации, но как показал поединок с «Интером», отдавать очки без боя команда Аллегри не будет никому, особенно когда дело касается дерби. «Торино», в свою очередь, остро нуждается в победе и явно будет делать ставку именно на такой итог, ведь конкуренция за еврокубки на финише сезона накалилась до предела.

«Ювентус» регулярно пропускает в последних встречах и «Торино» явно будет иметь шансы для забитого гола в этой встрече, но чемпион Италии также весьма удачно использует свои моменты, поэтому голов сегодня ждать стоит.

Мы считаем, что голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.01

Вторым нашим прогнозом будет фора (+1.5) на «Торино». Такое пари можно разместить за 1.40

Источник: www.vseprosport.ru