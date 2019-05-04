«Ньюкасл» – «Ливерпуль»: Прогноз от экспертов

сегодня, 11:09

Ньюкасл

«Сороки», неплохо сыграв на финишном отрезке чемпионата, сумели обезопасить себя от борьбы на выживание. Команда не проигрывает в АПЛ уже три тура кряду. В них «Ньюкаслу» удалось обыграть «Лестер» (2:1) и «Саутгемптон» (3:1), а также заработать очки на поле «Брайтона» (1:1).

К предстоящему матчу подопечные Рафаэля Бенитеса подходят на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата.

На родной арене «сороки» способны на сенсацию. В семи предыдущих домашних матчах в рамках АПЛ они одержали шесть побед. В том числе отбирали за этот период очки и у «Манчестер Сити» (2:1). Из 42 набранных в чемпионате очков, 25 «Ньюкасл» записал в актив дома.

В лазарете находятся Деандре Йедлин, Флориан Лежен, Мигель Алмирон и Шон Лонгстафф.

Ливерпуль

Так может сложиться, что несмотря на все хвалебные оды в адрес «Ливерпуля», мерсисайдцы по итогам сезона могут остаться у разбитого корыта – без единого трофея.

На этой неделе команда Юргена Клоппа играла в полуфинале Лиги Чемпионов против «Барселоны». Каталонцы продемонстрировали не самую выдающуюся игру, однако результат обеспечили приемлемый – 3:0. Согласитесь, отыграть три гола, пускай и дома, будет сложно.

Что касается внутренних дел, то и тут ситуация не добавляет оптимизма. Оба кубковых турнирах были слиты в пользу чемпионата, однако провалы зимой стоили лидирующей позиции. Сейчас «Ливерпуль» отстает от «Манчестер Сити» на одно очко, и все еще надеется на осечку соперника.

В лазарете находится только Наби Кейта. Под вопросом Адам Лаллана.

Статистика

«Ньюкасл» выиграл дома шесть из семи последних матчей в чемпионате.

Во всех победных поединках за этот период сороки забивали два или три гола.

В шести последних гостевых матчах «Ливерпуль» одержал три победы и трижды сыграл вничью.

«Ньюкасл» не проигрывал «Ливерпулю» дома в четырех последних матчах.

В первом круге «Ливерпуль» выиграл со счетом 4:0.

Прогноз

«Ньюкаслу», на наш взгляд, удастся навязать борьбу «Ливерпулю». Команда неплохо играет дома, регулярно забивает. К матчу готовилась целую неделю, в отличие от гостей. «Ливерпуль» возможно и наберет три очка, но вряд ли уедет без пропущенных голов.

Наш прогноз – обе забьют за 2.05 в БК 1хСтавка

Вторая ставка – победа Ньюкасла с форой (+1.5) за 1.83

Источник: www.vseprosport.ru