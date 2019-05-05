сегодня, 06:45

“Барселона” сильнее “Ливерпуля”. И дело даже не в Месси

Я давно уже не ждал так ни одного матча, как Барселоны с Ливерпулем. Не потому что это полуфинал: если бы эти команды встретились раньше, это противостояние все равно носило бы особенный характер.

Мы все давно наблюдаем эволюцию английского чемпионата и многих британских клубов, давно ждем победы одного из них в Лиге Чемпионов: этакого, пусть и временного свержения гегемонии Испании, которая носит в этом европейском турнире регулярный характер. Испанцы действительно хороши, их лучшие команды (Барса, Реал, Атлетико) попеременно залазят на главную клубную вершину. Это объясняется многим: великолепным подбором игроков, легким (в сравнении с той же Англией) чемпионатом, а соответственно и хорошей физической формой в конце сезона… Но наличие четырех (!) английских клубов на стадии четвертьфинала Лиги Чемпионов ( против одной-одинешенькой “Барселоны” от Испании) внушило мысль о смене короля… Потом каталонцы попали сначала на МЮ , затем на Ливерпуль – и показалось, что в определенный момент “Барса” просто не справится с таким давлением, от которого она, как выяснялось в последние годы печального для нее лигочемпионского опыта, наверняка отвыкла, играя против всевозможных “Леванте” и ”Алавесов” в чемпионате.

Ливерпуль представлялся серьезнейшим челленджом для каталонцев - командой, проводящей отличный сезон, в независимости от конечного результата и завоеванных или незавоеванных трофеев. И в этот решающий момент “Барселона” оказалась на высоте, до которой команде Юргена Клоппа, как и многим другим крепким английским клубам, предстоит расти…

Не сомневаюсь, что на ближайшую неделю фокусом всех футбольных газет станет персона Лео Месси, и он этого безусловно заслужил. Но дело, на самом деле, отнюдь не в нем. Да, он поставил в матче точку, в очередной раз подтвердив свою непереоцениваемую роль в команде, но игра на тот момент была сделана “Барсой” и так.

А страшно за “Ливерпуль” стало еще в первом тайме. Причем гол упал скорее не снегом на голову вратаря Алиссона Беккер, а вытек из игры, и дальнейшее развитие событий тому послужило доказательством.

Посмотрев на схему “Ливерпуля” перед матчем я, не скрою, удивился, увидев на правом фланге защиты не Александра Трента-Арнольда (привычного для нас уже в этом сезоне крайнего атакающего защитника, отлично смотревшегося во многих матчах в связке с Салахом), а Джо Гомеса, сомнительного игрока центра обороны из запаса команды. Понятно было, что Клопп хотел поостеречься в гостях, поставить игрока более “оседлого”, вместо бегающего по всему флангу Арнольда, но, забегая вперед, скажу, что это был плохой ход от немецкого тренера. Защита (в частности на правом фланге) все равно оказалась (притом, неожиданно) дырявой, а остроты, которую Алекс Арнольд так часто привносил на свой правый фланг, не было, и Салах, оставшись без поддержки на своей бровке, потускнел и так за весь матч по-настоящему и не нашел для себя ни одного большого момента…

Игра началась остро, вопреки ожиданиям и статусу такого матча, и первой огрызнулась “Барселона”, причем так, что болельщикам “мерсисайдцев” стало не по себе.

Уже на третьей минуте Барселона создала голевой момент, причем, что совершенно невероятно, разыграли “стеночку” два абсолютно нескоростных игрока: Коутинью и Ракитич. Два полузащитника без помех прошили оборону лучшей команды английского чемпионата по количеству пропущенных за сезон мячей, в результате чего Ракитич оказался наедине с вратарем и мог забить гол, не прими он решения сделать поперечный пас на открывшегося в центре Видаля. Месси и Суареса вообще не видно на картинке, видимо их-то и закрывал Джо Гомес, обозначенный на фото красным. Абсолютно непонятно, почему заменивший в стартовом составе Трента-Арнольда защитник оказался в минуту опасности дальше от собственных ворот, чем нападающий Садио Мане.

Чуть позже “Барселона” создала еще один момент: на 13-й минуте Месси едва не успел к мячу в чужой штрафной, а Гомес опять остался наблюдать за атакой в середине поля. Оборона “Ливерпуля” продолжала допускать ошибки, причем раз за разом беда приходила с правого фланга: мяч либо разыгрывали у чужой штрафной, либо отправляли за спину опорным полузащитникам из центра поля, когда зазевавшиеся игроки “Ливера” оставляли фланг, пустым, что происходило часто. Затем, кто-нибудь подключался, открываясь под передачу в центре, и возникал опасный момент. Каталонцы великолепно нащупали это слабое место “Ливерпуля” и забили на 15-й минуте.

Атака, что неудвительно, опять прошла через правый фланг гостей. Видаль, увидя открывающегося Коутинью выдал хорошую длинную передачу, на которую не поспел Джо Гомес, разрывающийся, как видно на кадре, между двумя игроками одновременно: Месси и Коутиньо.

Последний дождался подключения Жорди Альбы, который покатил мяч в штрафную на прибежавшего с середины поля Луиса Суареса, которого НИКТО не закрывал. И он просто прошел к воротам между двумя центральными защитниками.

Иногда бывает такое, когда к сильному индивидуально игроку преставляют “опекуна” (футболиста или даже двух, которые следят конкретно за ним, не отходя ни на шаг), и тогда этот игрок может отвлечь на себя защитников пока его партнер свободно открывается, незащищенный ни кем. Удивительно, но в среду произошла обратная ситуация: Ливерпуль, кажется, даже не пытался “приставить охрану” ни к Суаресу, ни к Месси и хуже вряд ли мог придумать…

И не то чтобы у англичан не нашлось чем ответить – моменты были, более того: минуты с 35-й и вплоть до середины второго тайма “Ливерпуль” даже владел инициативой, но ничего, кроме момента Мане так и не создал, а “Барса”, умело нащупавшая брешь в рядах противника еще в в первые пятнадцать минут, выдержала продолжительную паузу и по-настоящему профессионально поймала его на тех же граблях.

Главный момент “Ливерпуля” за всю игру. Забей Мане, все могло пойти по другому сценарию, но этого не случилось, а больше “Барселона” по-крупному не ошибалась.

На 75-й минуте Барселона забила, это было неожиданно, но необычайно вовремя. Так делают чемпионы. Месси оказался один в центре поля и, ведя мяч, дождался подключения партнеров. Затем проткнул его вперед, мимо незадачливых Матипа, Робертсона и Ван Дайка; последовал рикошет – последовал рикошет, мяч попал к Суаресу, тот попал в перекладину, а Месси на добивании пробил по уже пустым воротам. Характерно, что перед пустыми воротами и рядом с мячом оказался именно он, игрок “Барселоны”, а не защитник “Ливерпуля” – каталонцы вышли на игру собранными и заряженными в атаке, а мерсисайдцы потерялись в общей куче и сумбуре: никто никого конкретно не закрывал, и каждое новое открывание футболиста сине-гранатовых оказывалось для англичан сюрпризом.

Потом был гол Месси со штрафного и штанга Салаха. Два равноценных момента индивидуального мастерства, один из которых был реализован, а другой нет. Так бывает, это футбол. Но главное случилось не случайно: каталонцы по делу тактически переиграли соперника и едут в Ливерпуль в статусе без-пяти-минут-финалиста. Хотя надежды у команды Юргена Клоппа могло и не быть вовсе: в добавленное время Дембеле не реализовал стопроцентный момент, подключившись в контратаке: никто не мешал ему пробивать Алиссона, потому что “Ливерпуль” в последние минуты игры раскрылся весь (и это с учетом второго матча через неделю), и в этом чувствуется полная неуверенность в камбэке, который – будет ли? – увидим скоро.