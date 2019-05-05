«Челси» – «Уотфорд»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 13:23

Челси

«Пенсионеры» в последнем туре АПЛ встречались с одним из конкурентов на место в первой четверке – «Манчестер Юнайтед». Пропустив гол в начале матча, они все же сумели его спасти, отыгравшись тоже в первой его половине. В итоге ничья 1:1 оставила конкурентов на своих позициях в турнирной таблице.

«Челси» пока четвертый. Подопечные Маурицио Сарри отстают на два очка от «Тоттенхэма», на столько же опережают «Арсенал», и на три пункта выше от «Манчестер Юнайтед».

Дома в последнее время в чемпионате лондонский клуб терял очки не так часто. В семи последних он лишь дважды сыграл вничью – с «Вулверхэмптоном» (1:1) и «Бернли» (2:2), одержав в остальных пяти победы.

Из-за травм точно не сыграют в матче Антонио Рюдигер, Каллум Хадсон-Одои и Гари Кэхилл.

Уотфорд

У «Уотфорда» мотивация на матч тоже присутствует. В последнем туре чемпионата «шершни» не смогли дома доказать свое превосходство в матче с «Вулверхэмптоном», уступив со счетом 1:2. Это поражение заметно осложнило позиции команды в борьбе за седьмую строчку. Она опустилась на десятое место и отстает от «волков» на четыре пункта.

В гостях в последних матчах подопечные Хавьера Грасии выглядели в основном слабо. В четырех последних гостевых поединках удалось обыграть лишь безнадежного аутсайдера «Хаддерсфилд» (2:1), уступив при этом трем топ-клубам – «Манчестер Сити» (1:3), «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Ливерпулю» (0:5).

В лазарете клуба находятся Этьен Капу, Домингос Куина и Себастьян Прёдль. Под вопросом Том Клеверли

Статистика

«Челси» выиграл дома пять из семи последних матчей чемпионата.

Прогноз «обе забьют – нет» сыграл в четырех из шести предыдущих поединков «Челси» дома в АПЛ .

. «Уотфорд» уступил в трех из четырех последних гостевых матчей.

Ставка «тотал больше 2.5» сыграла в пяти последних гостевых встречах «Уотфорда».

В пяти последних очных матчах забивали обе команды.

«Челси» обыграл «Уотфорд» в трех из четырех предыдущих очных матчей.

Прогноз

«Челси» закрепился на четвертой строчки и постарается ее удержать. «Уотфорд» соперник вполне удобный. Лондонцы обыгрывали «шершней» в четырех из пяти последних матчей, однако ни разу больше чем в один мяч. «Уотфорд» функционально готов лучше, ведь «Челси» играл не так давно с «Айнтрахтом». Вряд ли гостях удастся выстоять, но и разгрома ждать не стоит.

Наш прогноз – победа Челси в 1-2 гола за 2.02 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru