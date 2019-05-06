«Манчестер Сити» – «Лестер»: Прогноз от экспертов

сегодня, 13:25

Манчестер Сити

«Горожане» подходят к поединку зная уже результат встречи «Ливерпуля» с «Ньюкаслом». Конкурент снова отскочил, забив гол за несколько минут до окончания встречи, поэтому мотивации на матч с «лисами» у мерсисайдцев только добавится.

Подопечные Хосепа Гвардиолы, завершив выступление в Лиге Чемпионов, сосредоточились на внутренних делах, где они имеют возможность собрать все трофеи.

Клубный музей в этом сезоне уже пополнился Кубком Лиги, в финале Кубка Англии предстоит еще сразится с «Уотфордом», а в национальном чемпионате они находятся всего в двух победах от чемпионского титула. Букмекеры уверены, что именно манкунианцы станут чемпионом и предлагают сейчас поставить на это событие с кефом всего 1.20.

На финише сезона «Манчестер Сити» в фантастической форме. В Премьер-лиге команда не проигрывает с начала февраля, одержав уже 12 побед кряду. Причем за этот период они пропускали только в четырех матчах.

В лазарете по-прежнему Кевин Де Брёйне и Клаудио Браво. Под вопросом Фернандиньо.

Лестер

«Лисы» подходят к матчу без должной мотивации. В турнирном плане им вряд ли уже удастся существенно поправить свое положение. Сейчас «Лестер» на девятом месте и отстает от «Эвертона» на два очка, а от «Вулверхэмптона» - на шесть.

На финишном отрезке сезона подопечные Брендана Роджерса заметно прибавили. В семи последних турах они одержали пять побед, уступив только «Ньюкаслу» (0:1). Из побежденных команд только «Арсенал» (3:0) из верхней части турнирной таблицы.

Потерь особых накануне матча у «лисов» нет. В лазарете только Даниэль Амарти.

Статистика

В нынешнем чемпионате «Манчестер Сити» одержал дома 17 побед в 18 матчах.

Прогноз «обе забьют – нет» сыграл в 8 из 12 последних матчах «горожан» в чемпионате.

В 15 из 18 домашних матчах «МанСити» в АПЛ сыграла ставка «тотал больше 2.5».

сыграла ставка «тотал больше 2.5». В семи последних гостевых матчах «Лестера» сыграл прогноз «обе забьют».

Ставка «тотал больше 2.5» сыграла в шести из семи предыдущих гостевых матчах «Лестера».

В первом круге «Лестер» обыграл «Манчестер Сити» дома со счетом 2:1.

Прогноз

«Лисы» являются одной из немногих команд, которые обыгрывали «горожан» в этом сезоне. Так что мотивации хозяевам будет не занимать, а жажда реванша только ее прибавит. Визиты на «Этихад» для «Лестера» в последние годы заканчивались неудачно. В прошлом чемпионате проиграли 1:5, до этого 1:2. Вряд ли стоит ждать сенсации и в этой встрече.

Наш прогноз – победа Манчестер Сити в 2-3 гола за 2.40 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru