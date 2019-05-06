«Манчестер Сити» – «Лестер»: Прогноз от экспертов

Манчестер Сити
«Горожане» подходят к поединку зная уже результат встречи «Ливерпуля» с «Ньюкаслом». Конкурент снова отскочил, забив гол за несколько минут до окончания встречи, поэтому мотивации на матч с «лисами» у мерсисайдцев только добавится.
Подопечные Хосепа Гвардиолы, завершив выступление в Лиге Чемпионов, сосредоточились на внутренних делах, где они имеют возможность собрать все трофеи.
Клубный музей в этом сезоне уже пополнился Кубком Лиги, в финале Кубка Англии предстоит еще сразится с «Уотфордом», а в национальном чемпионате они находятся всего в двух победах от чемпионского титула. Букмекеры уверены, что именно манкунианцы станут чемпионом и предлагают сейчас поставить на это событие с кефом всего 1.20.
На финише сезона «Манчестер Сити» в фантастической форме. В Премьер-лиге команда не проигрывает с начала февраля, одержав уже 12 побед кряду. Причем за этот период они пропускали только в четырех матчах.
В лазарете по-прежнему Кевин Де Брёйне и Клаудио Браво. Под вопросом Фернандиньо.
Лестер
«Лисы» подходят к матчу без должной мотивации. В турнирном плане им вряд ли уже удастся существенно поправить свое положение. Сейчас «Лестер» на девятом месте и отстает от «Эвертона» на два очка, а от «Вулверхэмптона» - на шесть.
На финишном отрезке сезона подопечные Брендана Роджерса заметно прибавили. В семи последних турах они одержали пять побед, уступив только «Ньюкаслу» (0:1). Из побежденных команд только «Арсенал» (3:0) из верхней части турнирной таблицы.
Потерь особых накануне матча у «лисов» нет. В лазарете только Даниэль Амарти.
Статистика
- В нынешнем чемпионате «Манчестер Сити» одержал дома 17 побед в 18 матчах.
- Прогноз «обе забьют – нет» сыграл в 8 из 12 последних матчах «горожан» в чемпионате.
- В 15 из 18 домашних матчах «МанСити» в АПЛ сыграла ставка «тотал больше 2.5».
- В семи последних гостевых матчах «Лестера» сыграл прогноз «обе забьют».
- Ставка «тотал больше 2.5» сыграла в шести из семи предыдущих гостевых матчах «Лестера».
- В первом круге «Лестер» обыграл «Манчестер Сити» дома со счетом 2:1.
Прогноз
«Лисы» являются одной из немногих команд, которые обыгрывали «горожан» в этом сезоне. Так что мотивации хозяевам будет не занимать, а жажда реванша только ее прибавит. Визиты на «Этихад» для «Лестера» в последние годы заканчивались неудачно. В прошлом чемпионате проиграли 1:5, до этого 1:2. Вряд ли стоит ждать сенсации и в этой встрече.
Наш прогноз – победа Манчестер Сити в 2-3 гола за 2.40 в БК 1хСтавка
Источник: www.vseprosport.ru