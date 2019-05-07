«Ливерпуль» – «Барселона»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 12:37

Ливерпуль

Несмотря на в целом неплохую форму, «Ливерпуль» в первом матче полуфинала провалился. Нельзя сказать, что команда выглядела намного хуже «Барселоны», однако испанцы свои моменты использовали лучше. Из пяти ударов «каталонцев» в створ ворот три оказались точными.

Букмекеры слабо верят, что мерсисайдцам удастся сотворить сенсацию и отыграть три гола у «Барселоны». Если накануне противостояние шансы пробиться в финал расценивались 1.70 к 2.30, то сейчас на выход англичан букмекеры предлагают поставить за 14,00.

В последнем туре чемпионата «Ливерпуль» тоже выглядел не лучшим образом. В матче с «Ньюкаслом» ему удалось вырвать победу лишь за четыре минуты до окончания основного времени – 3:2, сохранив тем самым интригу в борьбе за чемпионство.

Что касается домашних матчей в Лиге Чемпионов, то подопечные Юргена Клоппа выиграли четыре из пяти поединков. Разгромить удалось только «Црвену Звезду» (5:0). Остальных побеждали не больше чем в два мяча – ПСЖ (3:2), «Наполи» (1:0) и «Порту» (2:0). Матч с «Баварией» завершился вничью (0:0).

Точно не сыграет в матче Наби Кейта. Под вопросом Мохамед Салах и Адам Лаллана.

Барселона

Поединок с «Ливерпулем» показал, что «Барселону» не зря считают главным претендентом на победу в Лиге Чемпионов. Фактор Месси, который снова в отличной форме, оказался решающим. Два гола от аргентинца вместе с попаданием Суареса позволили сделать комфортный задел перед выездом в Англию.

К поединку с «Ливерпулем» тренерский штаб подошел со всей серьезностью, выставив на матч последнего тура с «Сельтой» практически резервный состав. Поэтому, вряд ли поражение от «кельтов» выглядит сенсационным, тем более, что в Примере вопрос с чемпионством уже решен.

В гостевых матчах Лиги Чемпионов «Барса» ни разу не проиграла. Вничью каталонцы сыграли с «Интером» (1:1) и «Лионом» (0:0), а обыграли «Тоттенхэм» (4:2), ПСВ (2:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Из-за травмы не сыграет только Рафинья Алькантара. Под вопросом Луис Суарес и Усман Дембеле.

Статистика

«Ливерпуль» в Лиге Чемпионов не проиграл дома ни одного матча – 4 победы и ничья.

«Барселона» в ЛЧ ни разу не уступила в гостях – 3 победы и 2 ничьи.

ни разу не уступила в гостях – 3 победы и 2 ничьи. Первый поединок у «Ливерпуля» каталонцы дома выиграли со счетом 3:0.

Прогноз «тотал меньше 2.5» сыграл в трех гостевых матчах «Барселоны» и трех домашних «Ливерпуля» в ЛЧ .

Прогноз

Небольшим фаворитом матча букмекерские конторы считают «Ливерпуль». Хотя «Барселона» отлично играет на контратаках. «Ливерпуль» в субботу сыграл тяжелый матч с «Ньюкаслом», тогда как «Барса» дала основе отдохнуть. Англичанам терять уже нечего, поэтому играть они будут на атаку. Атакующий потенциал команд позволяет рассчитывать на голы, хотя и пропустить контратаку они тоже могут.

Наш прогноз – обе забьют и тотал меньше 5.5 за 1.71 в БК 1хСтавка

Вторая ставка – Барселона не проиграет за 1.80

Источник: www.vseprosport.ru