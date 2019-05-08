«Аякс» - «Тоттенхэм»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:07

Аякс

«Аякс» сумел удивить многих в этом сезоне и превзошел самые смелые прогнозы болельщиков, добравшись до полуфинала. Команда Эрика Тен Хага выбила таких грандов, как «Реал» и «Ювентус», и сейчас очень близка к тому, чтобы пройти и «Тоттенхэм». В Лондоне «аяксиды» одержали победу 1:0, которую им предстоит защитить уже на родной «Йохан Кройфф Арене».

На прошлой неделе «Аякс» добавил еще один трофей в свою коллекцию – в финале Кубка Нидерландов коллектив Тен Хага переиграл «Виллем II». Победа со счетом 4:0 в очередной раз подчеркнула великолепную форму команды, сметающей всех на своем пути. В чемпионате «Аякс» идет на первом месте, но опережает ПСВ только по дополнительным показателям.

Травмирован Карел Эйтинг.

Тоттенхэм

«Тоттенхэм» отлично проявляет себя в Лиге Чемпионов – несмотря на все проблемы «шпорам» удалось выйти в полуфинал турнира, выбив таких серьезных соперников, как «Боруссия» и «Манчестер Сити». Однако, в домашнем поединке с «Аяксом» команде Маурисио Почеттино проявить все свои лучшие качества не удалось и теперь ей придется выигрывать в Амстердаме.

В Премьер-Лиге у «шпор» дела также складываются в последнее время не лучшим образом – пока «Тоттенхэм» находится на четвертой строчке, но сзади есть еще «Арсенал», у которого на три очка меньше. Два последних матча «шпоры» проиграли – сначала дома уступили «Вест Хэму» со счетом 0:1, затем точно с таким же счетом проиграли в гостях «Борнмуту».

Проблемы со здоровьем имеют Ян Вертонген, Гарри Кейн, Серж Орье, Гарри Уинкс и Эрик Ламела.

Статистика

В трех последних домашних матчах в Лиге Чемпионов «Аякс» не побеждает – поражение и две ничьи

В каждом из последних пяти домашних матчей «Аякс» пропускает

«Тоттенхэм» в нынешней Лиге Чемпионов сыграл пять матчей в гостях и в каждом из них забивал

Прогноз

«Аякс» в Лондоне сделал серьезный шаг к финалу, но говорить о том, что борьба англичанами уже проиграна, преждевременно. Несмотря на дефицит кадров, «Тоттенхэм» способен сыграть качественно в Амстердаме – в поединке с «Манчестер Сити» команда это уже продемонстрировала.

При всей мощи «Аякса», назвать его оборону надежной вряд ли возможно – сила амстердамского клуба заключается в быстрой и креативной атакующей линии. «Тоттенхэму» терять уже особо нечего и рано или поздно ему придется раскрываться, забивать «шпоры» умеют, но и пропускают достаточно, поэтому есть все шансы увидеть яркий результативный матч.

Мы считаем, что голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.61

Вторым нашим прогнозом будет победа «Тоттенхэма» или ничья. Такое пари можно разместить за 1.80

Источник: www.vseprosport.ru