«Локомотив» - «Рубин»: Прогноз от экспертов

вчера, 13:40

Локомотив

«Локомотив» не сумел в полной мере навязать борьбу «Зениту» за чемпионство – в прошлом туре питерский клуб официально оформил титул. Тем не менее, задачи на финиш сезона у команды Юрия Семина остаются – «железнодорожникам» необходимо сохранить гандикап в два очка над третьим «Краснодаром» и попасть в Лигу Чемпионов напрямую.

Не сыграют Джефферсон Фарфан и Дмитрий Тарасов.

Рубин

«Рубин» не смог оправдать прогнозов болельщиков и пролетел мимо еврокубков – к старту 28-го тура казанцы подходят на 10-м месте в таблице. От зоны переходных матчей команду Курбана Бердыева отделяет семь очков, что пока можно считать вполне комфортным гандикапом. Победа 2:0 над «Оренбургом» в прошлом туре прервала серию команды без побед из восьми матчей.

Проблемы со здоровьем имеют Александр Бухаров и Владимир Гранат.

Статистика

В этом сезоне команды встречались трижды – два поединка выиграл «Локомотив» и одна встреча завершилась ничьей

В последних пяти домашних матчах «Локомотив» добыл четыре победы над «Рубином»

Ни в одном из восьми последних домашних матчей «Локомотив» не проигрывал – четыре победы и четыре ничьи

Прогноз

«Локомотив» потерял шансы на титул, но по-прежнему расслабиться позволить себе не может – «Краснодар» имеет всего на два балла меньше и в случае ошибки «железнодорожников» отправит их на третье место. «Рубин» неплох на своем поле, но в гостях играет неуверенно, одержав всего одну победу в 13 матчах, поэтому у хозяев не должно возникнуть проблем с набором трех очков.

Мы считаем, что рассчитывать гостям не на что. Прогноз – победа «Локомотива». В БК Фонбет такой исход предлагается с коэффициентом 1.64

Источник: www.vseprosport.ru