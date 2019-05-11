«Лейпциг» - «Бавария»: Прогноз от экспертов

11 мая 2019, 12:33

Лейпциг

«Лейпциг» давно обосновался на третьем месте и досрочно пробился в групповой раунд Лиги Чемпионов. Незадолго до зимних каникул команда Ральфа Рангника проиграла «Баварии» (0:1). После возвращения с отдыха она с таким же счетом уступила «Боруссии» Дортмунд.

С того момента «красные быки» не теряли по три очка за матч. Их весенняя блестящая серия включала шесть побед, четыре из которых с ТБ (2,5).

В минувшем туре хозяева расслабились и не удержали выгодный счет 3:1 во встрече со скромным «Майнцем». Тогда для захода нашей ставки на их выигрыш не хватило самой малости. У первых 65 баллов и пять пунктов отставания от «шмелей».

Сегодня в их составе мы не увидим дисквалифицированного Кевина Кампля и травмированного Дайо Упамекано.

Бавария

«Бавария» великолепно начала сезон с новым тренером – Нико Ковачем. Действующий чемпион был лидером до конца сентября. Далее немецкий и европейский гигант больше терял, чем приобретал. Параллельно «Боруссия» Дортмунд выступала без сбоев.

Впервые за много лет баварцы не смотрели свысока на других участников Бундеслиги. В отдельные моменты они были и вторыми, и третьими и даже пятыми.

Во втором круге «красные» споткнулись лишь дважды, тогда, как «черно-желтые» сбились с уверенного хода. Весной эти клубы поменялись местами и сейчас между ними дистанция в четыре очка.

В прошлом туре ФК «Голливуд» играл с аутсайдером – «Ганновером». Счет 3:1 и это проход нашего прогноза на П1+ОБЗ. За гостей сегодня точно не сыграет Мануэль Нойер.

Статистика

«Лейпциг» выиграл три последних домашних матча.

«Лейпциг» не выигрывал в шести домашних поединках.

В двух последних матчах «Баварии» проходил прогноз обе забьют(да).

Личная встреча первого круга в Мюнхене завершилась со счетом 1:0

Прогноз

«Баварии» традиционно тяжело играть в Лейпциге. Сегодня баварцы могут досрочно стать чемпионами Германии. Для страховки возьмем их победу с Х. Уверены, «красные быки» не покинут поле без забитого мяча.

Наш прогноз – выигрыш гостей или ничья с обе забьют(да) в БК 1хСтавка с коэффициентом 1,85

Источник: www.vseprosport.ru