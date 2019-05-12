«Рома» - «Ювентус»: Видеопрогноз от экспертов

12 мая 2019, 12:34

Рома

«Рома» не оправдывает прогнозов болельщиков в этом сезоне, но шанс пробиться в Лигу Чемпионов у команды Клаудио Раньери еще есть. Пока римляне располагаются на шестом месте с 59 очками в активе, проигрывая четвертой «Аталанте» всего три балла, которые за три оставшихся матча еще вполне возможно отыграть.

В последнем туре «волки» едва не остались без очков в Генуе – в поединке против «Дженоа» Стефан Эль-Шаарави вывел команду вперед на 82-й минуте и казалось, что дело идет к победе, но в итоге «грифоны» сравняли счет, кроме этого еще и смазали пенальти на последних секундах. Ничья продлила серию «Ромы» без поражений до шести матчей.

Не сыграют Даниэле Де Росси, Диего Перотти и Давид Сантон.

Ювентус

«Ювентус» не испытал никаких проблем с завоеванием титула – в восьмой раз подряд «старая синьора» стала чемпионом Италии. Провалилась команда Массимилиано Аллегри в Лиге Чемпионов, не сумев пройти «Аякс», за что главный тренер вполне может лишиться должности в межсезонье, хотя руководство пока такие слухи опровергает.

В последнем туре «Ювентус» противостоял «Торино» в дерби и победы добиться не смог. Более того, чемпион вынужден был с 18-й минуты предпринимать попытки отыграться, и лишь в самом конце поединка усилиями Криштиану Роналду поединок был спасен. Во втором поединке подряд «Юве» остался без победы, но сейчас это уже для клуба не имеет серьезного значения.

Дисквалифицирован Федерико Бернардески. Проблемы со здоровьем имеют Сами Хедира, Алекс Сандро, Эмре Джан, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Маттиа Перин и Марио Манджукич.

Статистика

«Рома» не проигрывает «Ювентусу» в последних четырех домашних матчах – две победы и две ничьи

В каждом из последних 13 домашних матчей «Рома» забивает

Только в одном из 10 последних матчей «Ювентус» не смог забить в ворота «Ромы»

Только в одном из семи последних выездных матчей «Ювентус» не забивал

Прогноз

Для «Ювентуса» сезон уже практически закончен, но как показали поединки с «Интером» и «Торино» - мотивации у игроков «старой синьоры» предостаточно. «Рома» остро нуждается в очках и вынуждена будет сегодня делать ставку на победу – на своем поле «волки» в последнее время играют с «Юве» удачно и эту серию постараются продлить.

Обе команды имеют проблемы в обороне, но весьма эффективны в атакующих действиях, поэтому есть все причины рассчитывать сегодня на результативный матч.

Мы считаем, что поединок будет результативным. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.67

Второй нашей ставкой будет фора (0) на «Рому», за которую букмекер предлагает кэф 1.85

Источник: www.vseprosport.ru