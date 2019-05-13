«Интер» - «Кьево»: Прогноз от экспертов

13 мая 2019, 13:17

Интер М

«Интер» проводит не самый выдающийся сезон, но при этом команда Лучано Спалетти держится пока в первой четверке. После 35 матчей «нерадзурри» имеют 63 очка, с которыми занимают четвертую строчку в таблице. От третьей «Аталанты», уже одержавшей победу в этом туре, имеется отставание в два очка.

Соседи снизу в лице «Милана» и «Торино» находятся на расстоянии двух и трех очков соответственно, но даже у седьмой «Ромы» и восьмого «Лацио» есть шансы сместить миланский клуб с их позиции. В последнем туре «Интер» не смог обыграть в гостях «Удинезе», завершив матч нулевой ничьей, продлив таким образом серию без побед до трех матчей.

Дисквалифицированы Марцело Брозович и Данило Д'Амброзио. Проблемы со здоровье имеют Шиме Врсалько, Матиас Весино и Стефан Де Врей.

Кьево

«Кьево» не смог в этом сезоне оправдать прогнозов болельщиков и вылетел из Серии А. С самого старта сезона дела у «летающих осликов» не заладились – клуб как начал сезон в нижней части таблицы, так и закончится чемпионат на последнем месте. Не помогли веронскому клубу ни тренерские перестановки, ни зимние трансферы.

У «Кьево» после 35 матчей есть всего 15 очков и разрыв от спасительного 17-го места составляет 19 баллов. В последнем туре команда Доменико Ди Карло проиграла дома 0:4 СПАЛу, потерпев таким образом 21-е поражение в сезоне. Единственным светлым пятном в игре команды во втором круге стала победа 2:1 над «Лацио», добытая в 33-м туре.

Дисквалифицирован Ассане Диусс. Из-за травмы матч пропустит Эсекьель Скелотто.

Статистика

Матч первого круга завершился ничьей 1:1

«Интер» в рамках Серии А всего один раз проигрывал «Кьево» на своем поле, одержал при этом 11 побед в 16 матчах

Ни в одном из последних пяти домашних матчей «Интер» не забивал больше одного гола

Прогноз

«Интер» три матча не может победить и в итоге он уже лишился третьей строчки, исправлять ситуацию «нерадзурри» необходимо в экстренном порядке. В матче с главным неудачником чемпионата команда Спалетти явно сделает ставку на победу, но учитывая проблемы команды с результативностью, вряд ли стоит ждать разгрома.

«Кьево» играет уже без дрожи в коленях и способен закрыться в обороне, и какое-то время сдерживать хозяев, но разница в классе слишком велика, поэтому на очки гости вряд ли могут рассчитывать.

По нашему мнению, разгрома не случится. Мы предлагаем комбинированный прогноз – победа «Интера» и тотал меньше (4.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.64

Источник: www.vseprosport.ru