«Аталанта» - «Лацио»: Прогноз от экспертов

15 мая 2019, 12:06

Аталанта

«Аталанта» в этом сезоне превзошла все прогнозы болельщиков – за два тура до конца сезона команда Джанпьеро Гасперини находится в зоне Лиги Чемпионов. Тем не менее, бергамаски имеют серьезную конкуренцию со стороны «Милана» и «Ромы», у которых не три очка меньше, поэтому в последних турах им нужно играть только на победу.

В прошлой встрече «Аталанта» без проблем обыграла «Дженоа» на своем поле со счетом 2:1, позволив сопернику забить лишь гол престижа на последних минутах. Эта победа позволила клубу продлить свою серию без поражений, которая на сегодняшний день составляет уже 13 матчей, пять последних из которых завершились победами «Аталанты».

Проблем с составом у Гасперини нет.

Лацио

«Лацио» вполне может считать нынешний сезон провальным – «орлы» не имеют шансов финишировать в первой четверке и попасть в Лигу Чемпионов. После 36 матчей римляне имеют 58 очков, с которыми и занимают восьмое место в таблице, отставая от своего сегодняшнего соперника на семь очков.

Единственным шансом скрасить сезон и добыть путевку в Лигу Европы для команды Симоне Индзаги является победа в Кубке Италии, но обыграть такого серьезного соперника «орлам» будет крайне непросто. В последних четырех матчах «Лацио» проиграл дважды – «Аталанте» (1:3) и «Кьево» (1:2), что ярко свидетельствует о том, что в обороне у римлян далеко не все в порядке.

Травмированы Джордан Лукаку и Валон Бериша.

Статистика

Оба матча в это сезоне «Аталанта» у «Лацио» выиграла

«Аталанта» не проигрывает в последних 13 матчах – девять побед и четыре ничьи

В каждом из шести последних матчей «Аталанта» забивает в ворота «Лацио»

Только в одном из пяти последних матчей «Лацио» не пропускал

Прогноз

«Аталанта» проводит выдающийся сезон и имеет все шансы оказаться в Лиге Чемпионов, но кроме этого, бергамаски имеют еще возможность выиграть трофей. Отказываться от такой возможности команда Гасперини однозначно не будет – сейчас она находится в великолепной форме и имеет все шансы обыграть «Лацио», что не так давно уже проделывала с «орлами» в Серии А.

«Лацио» также будет отдаваться по-максимуму, но в обороне у римлян полный бардак, мощная и очень эффективная атака «Аталанты» может стать для нее серьезной проблемой.

Мы считаем, что у «Аталанты» больше шансов на победу. Прогноз – фора (0) на «Аталанту». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.99

Источник: www.vseprosport.ru