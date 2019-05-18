«Бавария» – «Айнтрахт»: Прогноз от экспертов

18 мая 2019, 11:32

Бавария

Неделю назад центральный матч тура «Лейпциг» - «Бавария» завершился нулевой ничьей. Естественно, что наш прогноз никак не предполагал такого исхода. Вопрос чемпионства отложен на заключительный матч сезона. Команда Нико Ковача набрала 75 очков, что на два пункта больше, чем у преследователя «Боруссии» Дортмунд. Раньше ФК «Голливуд» досрочно завоевывал золотые медали чемпионата.

Айнтрахт Фр

«Айнтрахт» реально выдохся на финишной прямой. Не так давно «орлы» были четвертыми и имели хорошие перспективы на осень. Апрельские и майские неудачи сместили их на шестую позицию.

Очевидно, что с таким соперником по последнему туру никак не закончить сезон в зоне Лиги Чемпионов. Неделю назад полуфиналист Лиги Европы сам обрубил сук, на котором сидел, вчистую проиграв «Майнцу» (0:2).

Статистика

«Бавария» выиграла десять последних домашних матчей.

«Бавария» пропустила в последнем поединке на «Альянц-Арене».

«Айнтрахт» не побеждал в пяти последних матчах.

Личная встреча первого круга во Франкфурте завершилась со счетом 0:3

Прогноз

«Бавария» титаническими усилиями вернула себе первую позицию. Считаем, что футболисты Нико Ковача не станут играть с огнем в решающем матче. «Айнтрахт» крайне плох на финише сезона. Максимум на что способны гости – это гол на «Альянц-Арене». Арьен Роббен находится в запасе и может выйти на поле в случае комфортного преимущества баварцев. Вероятно, не успеет отличиться!

Наш прогноз – выигрыш первых с обе забьют(да) и ставка с коэффициентом 2.00 в БК Бетсити.

Источник: www.vseprosport.ru