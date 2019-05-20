«Лацио» - «Болонья»: Прогноз от экспертов

20 мая 2019, 11:25

Лацио

«Лацио» в целом не справился со своей задачей на сезон – команда Симоне Индзаги не смогла попасть в Лигу Чемпионов. В данный момент римляне располагают 58 очками, с которыми и находятся на восьмой строчке в таблице. От четвертого «Милана» их отделяет семь баллов, отыграть за два тура которые уже нереально.

Тем не менее, трофей «орлы» все-таки добыли – победа в Кубке Италии должна скрасить невзрачный сезон. В финальном поединке с «Аталантой» римляне не считались фаворитами и смогли забить первый гол аж на 82-й минуте, затем добили соперника и вторым мячом. Победа 2:0 принесла команде Кубок, а нашему прогнозу на этот матч не суждено было сыграть.

Дисквалифицирован Штефан Раду. По причине травмы матч пропустит Джордан Лукаку.

Болонья

«Болонья» до прихода Синиши Михайловича не впечатляла ни игрой, ни результатами – команда вела борьбу за выживание и имела не так много шансов на спасение. После того, как сербский специалист возглавил команду, дела у нее пошли куда лучше – сейчас «Болонья» располагается на 15-й строчке в таблице с 40 очками.

От зоны вылета «россоблу» отделяет три очка, но 18-я «Дженоа» уже свой матч сыграла, поэтому ничья в сегодняшней встрече на сто процентов гарантирует «Болонье» прописку в Серии А на следующий сезон. В прошлом туре подопечные Михайловича 52 минуты не могли пробить оборону «Пармы», но все же нашли свои моменты и победили 4:1, одержав уже третью победу в последних четырех матчах.

Дисквалифицирован Митчелл Дейкс, травма есть у Федерико Маттиелло.

Статистика

Только в одном из трех последних матчей «Болонья» не смогла забить в ворота «Лацио»

В каждом из последних трех матчей чемпионата «Лацио» пропускал

Только в одном из девяти последних выездных матчей «Болонья» не забивала

В двух последних выездных матчах «Болонья» не проигрывала «Лацио» - две ничьи

Прогноз

«Лацио» на неделе отдал массу сил в финале Кубка Италии и сегодня вряд ли будет готов ко встрече на все сто процентов. К тому же, римляне благодаря завоеванному трофею обеспечили себе путевку в Лигу Европы, поэтому мотивации у них сегодня будет немного.

«Болонья» еще не решила всех своих вопросов в Серии А и явно будет делать ставку сегодня на победу – играют «россоблу» в атакующий футбол, много забивают, вряд ли не самая стабильная оборона «Лацио» станет для них серьезным препятствием.

По нашему мнению, сухими хозяева не останутся. Прогноз – индивидуальный тотал «Болоньи» больше одного гола. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.64

Второй нашей ставкой будет победа «Болоньи» или ничья. Такое пари можно разместить за 1.66

Источник: www.vseprosport.ru