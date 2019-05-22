«Локомотив» - «Урал»: Прогноз от экспертов

сегодня, 11:53

Локомотив

«Локомотив» является кубковым бойцом, ведь на его счету четыре трофея в новейшей истории. Во внутреннем первенстве борьба за Лигу Чемпионов и огромные призовые в самом разгаре, правда москвичам теперь достаточно не потерять очки со скромной «Уфой» на своем поле.

«Железнодорожники» по ходу турнира прошли «Балтику» (3:2), а потом просто уничтожили красноярский «Енисей» со счетом 4:1. Москвичи выиграли дважды у «Рубина» по 1:0 и оказались сильнее «Ростова» (4:2), несмотря на ничью в первом противостоянии.

Антон Миранчук успел отличиться 11 раз в текущем первенстве РПЛ .

Урал

«Урал» не знает побед на протяжении месяца, когда на выезде удалось лишить очков самарские «Крылья Советов» (1:0), правда единственный мяч на этой арене клуб забил с пенальти. Несмотря на неудачную серию, екатеринбуржцам понижение в классе не грозит - они гарантировали себе место в ТОП-12.

Кубковый поход «шмелей» стартовал с победы 3:2 в Нижнекамске над местным «Нефтехимиком». Под каток также попали «Нижний Новгород» (2:0), столичный «Спартак» (1:1 и 1:0), а также крепкий тульский «Арсенал» (2:2 и 1:0), претендующий на еврокубки.

В трех прошлых поединках, закончившихся вничью, обязательно был какой-то скандал, красная карточка или пенальти.

Статистика

«Локомотив» не проигрывает в 19 из 20 последних игр.

«Локомотив» забивает девять очных противостояний подряд.

В трех прошлых очных встречах обязательно был пенальти.

«Урал» получал красные карточки в прошлых двух встречах.

В двух из трех прошлых матчей соперники «Локомотива» получали красные карточки.

Прогноз

Мы предполагаем, что сегодня будет настоящая рубка и стоит присмотреться к смолмаркетам. Екатеринбуржцы попытаются отомстить за прошлые поражения, учитывая крайне напряженные отношения между клубами. Всё-таки лучше перестраховаться и добавить в ставку возможный пенальти, ведь команды часто фолят.

Если судить исключительно по игровой составляющей, то москвичи на голову сильнее сейчас.

Наш прогноз - победа москвичей в БК 1хСтавка за 1,81. Также берем ставку на пенальти или удаление - да за 2,11.

Источник: www.vseprosport.ru