«Барселона» – «Валенсия»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 10:10

Барселона

Под руководством Эрнесто Вальверде игра «Барселоны» заметно преобразилась. Безусловно, до образца команды Гвардиолы она не дотягивает, однако на внутренней арене она практически проблем в нынешнем сезоне не ощущала.

Появившаяся в действиях каталонского гранда дисциплинированность и ориентирование на оборону, вместе со ставкой на снайперский талант Лионеля Месси, давали надежду сделать в нынешнем сезоне требл.

Однако провал в Ливерпуле перечеркнул все надежды. Чемпионство в Испании уже восприняли как данность, а вот престижный европейский Кубок «Барселона» последний раз команда завоевала еще в 2015 году, став единственным клубом в истории европейского футбола оформившим «золотой требл» дважды.

В последних трех турах Примеры каталонцы обыграли только «Хетафе» (2:0), лишив таким образом последних путевки в Лугу Чемпионов, уступили «Сельте» (0:2) и завершили вничью матч с «Эйбаром» (2:2). Правда, эти матчи не имели турнирного значения для команды. Поэтому, играли каталонцы не самым сильным составом, дав отдохнуть ряду игроков.

Не сыграют в матче травмированные Тер Штеген и Рафинья, под вопросом участие Суареса, Вермалена, Боатенга и Семеду, у которых повреждения.

Валенсия

«Летучие мыши» тоже на европейской арене добрались до полуфинала, и тоже оказались за его бортом, уступив путь английскому клубу – «Арсеналу».

Однако на внутренней арене турнирный путь «Валенсии» оказался нелегким. Потеряв немало очков на старте турнира в результате ничейных матчей, левантийский клуб сумел таки взобраться на четвертую ступеньку и завоевать билет в Лигу Чемпионов.

Во многом этому поспособствовала и «Барселона», которая, как мы писали выше, обыграла в предпоследнем туре «Хетафе». Сами же подопечные Марселино финишировали мощно. Правда, и соперники были в основном из группы аутсайдеров. В трех последних турах «Валенсия» обыграла «Уэску» (6:2), «Алавес» (3:1) и «Вальядолид» (2:0).

В лазарете у «Валенсии» Черышев, под вопросом участие Гарая.

Статистика

За весь чемпионат «Барселона» забила 90 голов, пропустив 36. У «Валенсии» показатель забитых – 51, а пропустили левантийцы 35.

«Барселона» проиграла в нынешнем сезоне только три матча, а «Валенсия» - семь.

В нынешнем сезоне оба матча в регулярном чемпионате завершились вничью – 2:2 и 1:1.

В прошлом розыгрыше Кубка Испании обе матча выиграла «Барселона» - 2:0 и 1:0.

Прогноз

Несмотря на то, что «Валенсия» чуть лучше выглядела на финише, букмекерские конторы считают фаворитом матча «Барселону». В отличной форме находится Лионель Месси, который собрал все возможные награды в этом году. В обороне «Барса» смотрится сейчас не хуже соперника, а вот атака на порядок сильнее.

В тоже время и высокой результативности наверняка ждать не стоит. В пользу этого говорит и статистика очных встреч. В пяти из шести последних очных матчей не было забито больше трех голов, а в четырех из них - не больше двух.

Наш прогноз – победа Барселоны с форой (-1) за 2.07 в БК 1хСтавка

Вторая ставка – тотал меньше 3.5 за 1.64

Источник: www.vseprosport.ru