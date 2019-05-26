«Интер» - «Эмполи»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 08:51

Интер М

«Интер» вряд ли может быть полностью удовлетворен своей игрой в нынешнем сезоне – на пороге заключительный тур чемпионата, а место в Лиге Чемпионов «нерадзурри» еще себе не гарантировали. Сейчас команда Лучано Спалетти четвертая в таблице, в ее активе есть 66 очков – столько же имеет «Аталанта», на одно меньше у «Милана».

Таким образом, сегодня «Интеру» нужна только победа над «Эмполи», чтобы не зависеть от результатов конкурентов. Однако, игра команды далека от идеала – в прошлом туре «Наполи» устроил «нерадзурри» настоящий разгром, вогнав в сетку Самира Хандановича четыре гола. «Интер» смог ответить лишь голом престижа и с позором покинул Неаполь.

Травмированы Шиме Врсалько и Стефан Де Врей.

Эмполи

«Эмполи» ведет борьбу за выживание и выкладывается на финишной прямой по-максимуму, что приносит свои плоды – команда Аурелио Андреацолли выбралась из зоны вылета. Сейчас «адзурри» занимают 17-ю строчку с 38 очками, опережая 18-й «Дженоа» на один балл.

Еще месяц назад «Эмполи» выглядел обреченным – клуб проигрывал прямым конкурентам, находился в кризисе и все шло к досрочному вылету из Серии А. Однако, победа 1:0 над «Фиорентиной» в 35-м туре «разбудила» команду, после этого «адзурри» поочередно обыграли «Сампдорию» (2:1) и «Торино» (4:1), покинув таким образом зону вылета.

Проблемы со здоровьем есть у Антонио Ла Гумины и Луки Антонелли.

Статистика

Только в одном из пяти последних матчей «Интеру» удалось победить

Только в одном из трех последних домашних матчей «Интер» не пропускал от «Эмполи»

В каждом из пяти последних матчей «Эмполи» забивает

Прогноз

«Интер» проиграл «Наполи» в прошлом туре, чем поставил себя в очень опасное положение – ошибка в сегодняшнем матче может оставить «нерадзурри» без Лиги Чемпионов.

Очевидно, что на правах фаворита хозяева будут много атаковать и наверняка без своих голов не останутся, но у «Эмполи» также прекрасно работает атака, способная создать проблемы далеко не безгрешной обороне «Интера».

Также есть смысл ждать и удаления в этом поединке – градус матча рано или поздно поднимется до критической точки, «гасить» эмоции игроков Луке Банти придется с помощью карточек.

По нашему мнению, матч будет результативным. Мы предлагаем комбинированный прогноз – победа «Интера» или ничья с тоталом больше (2.5) голов. Такой исход в 1хСтавке предлагается с коэффициентом 1.68

Второй нашей ставкой будет удаление в матче. Такое пари можно разместить за 4.20

Источник: www.vseprosport.ru