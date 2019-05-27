Лучший сезон «богини»

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«Соккер.ру» рассказывает, как «Аталанта» впервые в истории пробилась в Лигу чемпионов.

Самой главной неожиданностью завершившегося в воскресенье чемпионата Италии стал взлёт «Аталанты». Бергамаски заняли третье место, опередив на финише оба миланских гранда. «Богиня» получила право сыграть в Лиге чемпионов.

Труффальдино бы позавидовал

На протяжении большей части сезона бергамаски, как и их знаменитый земляк - герой пьесы Карло Гольдони «Слуга двух господ» Труффальдино, успевали и в Кубке Италии, и в чемпионате. Добрались до финала второго по значимости турнира и постоянно дразнили «Интер» с «Миланом» своим соседством в таблицы. Кубок всё же пришлось отдать «Лацио». Но место в тройке «Аталанта» не уступила. Особенно хороша была «богиня» по весне. Беспроигрышная серия из 13 матчей (и только 4 из них ничьи). Поэтому всё верно и закономерно.

Но давайте не будем забывать, что летом бергамаски лишились своего едва ли не сильнейшего игрока - Маттиа Кальдары, который вернулся в «Ювентус». Аренда кончилась. Потом защитник-бомбардир отправился в «Милан», где порвал кресты и лечится до сих пор. И не только у него истёк арендный договор. Зато были зафрахтованы хорошо знакомые нам по играм за «Спартак» и «Зенит» полузащитники Марио Пашалич и Эмилиано Ригони. У «Сампдории» был арендован с обязательством непременного выкупа колумбийский нападающий Дуван Сапата. Из Англии, а если точнее, то из «Астон Виллы» вернулся на родину молодой вратарь Пьерлуиджи Голлини.

Гасперини и его схемы

Начала «Аталанта» с разгрома новичка «Фрозиноне» 4:0. После чего семь туров без побед и спуск аж на 17 место. Постепенно Джанпьеро Гасперини выправил ситуацию с помощью четырёх побед. Но первый круг бергамаски завершили на восьмом месте и весьма отдалённо напоминали соискателя путёвки в Лигу чемпионов. А Гасперини частенько ругали за авантюрную игру в три защитника. Что касается новичков, то Пашалич с Ригони играли примерно также, как в РПЛ . К тому же зимой зенитовцы вернули аргентинца. Голлини начинал, как основной вратарь, но потом вернул ворота в ведение албанца Этрита Бериши. Зато Сапата исправно забивал.

Немного о самом Гасперини. Воспитанник «Ювентуса» большую часть карьеры футболиста провёл в клубах средней руки типа «Палермо». Как тренер он прославился в «Дженоа», тем что вернул «грифонов» в Серию А и поднял их на пятое место. На него обратили внимание в «Интере» и доверили работу с «нерадзурри». Чтобы выгнать уже через пять туров. С «Палермо» тоже ничего путного не вышло. Зато на посту тренера «Дженоа» Джанпьеро снова был убедителен.

В Бергамо Гасперини трудится без малого три года. В первом же сезоне «богиня» заняла рекордное для себя четвёртое место и получила право сыграть в Лиге Европы. Следующий год был не столь успешен - седьмая позиция. А в нынешнем вы всё видели. Мощнейший второй круг, особенно 13 последних туров и новое, историческое достижение.

Джанпьеро Гасперини использует сему 3-5-2, которая легко трансформируется и в 3-4-3 и 5-3-2. Три центральных защитника Андреа Масьелло, Хосе Паломино и Джанлука Манчини. На правом фланге голландец Ханс Хатебур, на левом либо бельгиец Тимоти Кастань, либо немец Робин Госенс. Пара опорников - голландец Мартен Де Роон и швейцарец Ремо Фройлер. Атакующий полузащитник словенец Йосип Иличич. И пара нападающих - аргентинец Алехандро Гомес и Дуван Сапата. Что касается вратаря, то во втором круге Бериша присел на лавочку, а Голлине вернулся на пост номер один и отыграл безупречно. Скамейка у «Аталаты» весьма короткая - помимо уже упомянутого Марио Пашалича это защитники Берат Джимсити, Рафаэл Толой, Аркадиуш Реца, полузащитники Маттео Пессини, Деян Кулушевский и нападающий Муса Барроу. Как видим, выбор игроков весьма невелик. Однако на поле футболисты выполняли самые разные функции. Крайние полузащитники Хатебур и Кастань добросовестно отрабатывали в обороне. Гомес или Иличич менялись местами, а Пашалич был готов закрыть любую позицию.

В Кубке Италии «богиня» дошла до финала. Но, несмотря на проигрыш «Лацио» в решающей встрече, кубковой кампанией можно гордиться. Опрокинуть в четвертьфинале «Ювентус» со счётом 3:0 дорогого стоит. Всесильный чемпион не смог справиться с бергамасками и в чемпионате. Обе встречи завершились вничью.

«Папу» может

Главными героями стали Дуван Сапата и Алехандро Гомес. Рослый колумбиец уже шесть лет выступает в Италии. В «Наполи» он не заиграл, хотя получал немало шансов. Был в «Удинезе», в «Сампдории». Генуэзцы даже его выкупили, а потом отдали в аренду «Аталанте». Нельзя сказать, что в Удине и Генуе Дуван играл неважно, но сказать, чтоб он показывал нечто выдающееся - нельзя. Но в полной мере южноамериканец раскрылся именно в Бергамо. Видимо, Сапата там и останется. Если «Интер» не вмешается. Есть информация, что «нерадзурри» видят в нём замену Мауро Икарди.

Расцвёл Алехандро «Папу» Гомес - маленький, очень быстрый и столь же умный футболист. У него превосходное видение поле, умение доставлять мяч в любую точку. А ещё с «Папу» крайне сложно бороться, особенно рослым защитникам. Без нарушений правил его не остановить. Поэтому и фолят на Гомесе в среднем четыре раза за игру.

Всю ночь с воскресенья на понедельник Бергамо праздновал. Но после торжеств всегда возникает вопрос - «а дальше что»? Что будет с «богиней» в следующем сезоне. Устоит ли клуб перед соблазном получить большие деньги за «Папу» и других лидеров. Выкупит ли у «Сампы» Сапату или предоставит это право «Интеру»? Успокоится ли на достигнутом или попытается поднять планку ещё выше? Пока ответов нет.

А может в клубе вспомнят, чем же знаменита Аталанта, в честь которой и названа команда. Нимфа эта была девушкой спортивной и жестокой. Славилась умением догонять, а потом убивать всех, кто пытался овладеть её сердцем. Может и футбольная «Аталанта» будет всех догонять. И перегонять.