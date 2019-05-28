«Витесс» - «Утрехт»: Прогноз от экспертов

сегодня, 10:55

Витесс

«Витесс» не смог оправдать прогнозов и финишировал в первой части чемпионата на пятой строчке, что означало для него участие в плей-офф за право участвовать в Лиге Европы. В полуфинале команда Леонида Слуцкого разобралась с «Гронингеном», переиграв его со счетом 4:3 по сумме двух матчей. В первом поединке финала с «Утрехтом» «желто-черным» удалось вырвать выездную ничью.

Утрехт

«Утрехт» в первой части сезона финишировал вслед за своим сегодняшним соперником, проиграв ему только по дополнительным показателям. В полуфинале плей-офф команда Дика Адвоката не имела никаких проблем с «Хераклесом», отгрузив в его ворота пять безответных голов за два матча.

Однако, в домашнем матче «Утрехту» не удалось обыграть «Витесс» и теперь ему придется бороться за победу на «Гелредоме».

Статистика

Ни в одном из пяти последних матчей «Витесс» не проигрывал «Утрехту» - три победы и две ничьи

Ни в одном из 17 последних домашних матчей «Витесс» не проигрывал – 11 побед и шесть ничьих

В последних четырех выездных матчах «Утрехт» потерпел три поражения

Прогноз

«Витесс» в этом сезоне феноменально проводит домашние поединки – только в одном из 17 домашних матчей он проиграл, смог это сделать только «Аякс». Рассчитывать в такой ситуации на успех «Утрехту» очень сложно, он вынужден будет делать ставку на атаку и раскрываться, что даст много свободы хозяевам, умеющим проводить кинжальные контратаки.

Мы считаем, что победа в противостоянии останется за хозяевами. Прогноз – проход «Витесса». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.60

Источник: www.vseprosport.ru