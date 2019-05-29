«Челси» - «Арсенал»: Прогноз от экспертов

сегодня, 10:35

Челси

«Челси» возлагал большие надежды на Маурицио Сарри перед стартом нынешнего сезона и в целом работу итальянского специалиста можно назвать удачной – финишировали «пенсионеры» в Премьер-Лиге третьими.

В чемпионской гонке «Челси» не поучаствовал, отстав от второго «Ливерпуля» на 25 очков, но путевку в Лигу Чемпионов получил, что в нынешней ситуации можно считать успехом.

В Лиге Европы у «Челси» не было особых проблем – достаточно легко клуб провел групповой раунд, не напрягаясь обыграл «Мальме» и киевское «Динамо». Не смогла сотворить сенсацию и чешская «Славия» в четвертьфинале, единственным клубом, с которым у команды Сарри возникли сложности, был «Айнтрахт», который удалось пройти только в серии пенальти.

Не сыграют из-за травм Антонио Рудигер, Рубен Лофтус-Чик, Нголо Канте и Каллум Хадсон-Одои.

Арсенал

«Арсенал», в отличие от своего соперника по финалу, не смог достойно выступить в Премьер-Лиге – финишировала команда Унаи Эмери лишь пятой. От четвертого «Тоттенхэма» «канониры» отстали всего на один балл, и теперь единственной возможностью для них оказаться в следующем сезоне в Лиге Чемпионов является победа в Лиге Европы.

Уже на стадии 1/8 финала «Арсенал» мог покинуть турнир – «Ренн» на своем поле одержал победу 3:1 и был близок к проходу в следующий раунд. Однако, в Лондоне французы, вопреки всем прогнозам, уступили 0:3 и остались за бортом. Дальше «канониры» играли очень уверенно, несмотря на мощных соперников – «Наполи» и «Валенсия» были не в состоянии остановить «Арсенал».

Проблемы со здоровьем имеют Эктор Беллерин и Дэнни Уэлбек. Не сыграют также в финале Генрих Мхитарян и Арон Рэмзи.

Статистика

Только в одном из семи последних официальных матчей «Арсенал» проигрывал «Челси», одержал при этом три победы

Во всех 14 матчах в нынешней Лиге Европы «Челси» забивал

Только в одном четырех последних матчей команды не смогли обменяться голами

В 12 из 14 матчей нынешней Лиги Европы «Арсенал» забивал

Только в одном из 10 последних матчей «Арсеналу» не удалось забить

Прогноз

Обе команды не смогли себя проявить в Премьер-Лиге, но сделали также ставку на Лигу Европы, победа в которой может нивелировать все неудачи. «Челси» на финишной прямой играл гораздо стабильнее, чем «Арсенал», что отобразилось в конечном итоге и на турнирной таблице.

Однако, необходимо принимать во внимание тот факт, что соперники в Лиге Европы у «канониров» были куда сложнее, чем у «пенсионеров» - им приходилось в буквально смысле разрываться на два турнира, в то время, как «Челси» без проблем «щелкал» «Мальме» и компанию.

«Арсенал» довольно слабо играет в обороне, но имеют мощную и результативную линию атаки, именно она и будет главным оружием команды в этом поединке. «Челси» также нельзя назвать эталоном игры в обороне, поэтому на голы в финале явно можно рассчитывать, тем более, что между собой клубы всегда играют ярко и результативно.

Мы считаем, что голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.71

Второй нашей ставкой будет фора (0) на «Арсенал». Такое пари можно разместить за 2.21

Источник: www.vseprosport.ru