«Нижний Новгород» - «Крылья Советов»: Прогноз от экспертов

сегодня, 10:37

Нижний Новгород

«Нижний Новгород» отвовевал свое право на четвертую позицию в ФНЛ и место в стыковых поединках. Возможность такую нижегородцы получили благодаря виктории в заключительном туре против «Мордовии» (3:1). Дома они также недавно переиграли «Краснодар-2» (3:0) и «Сибирь» (1:0).

Максим Палиенко в этом году забил девять мячей и стал лучшим бомбардиром клуба.

Кр Советов

«Крылья Советов» на весенний отрезок подобрали очень мощный состав, только вот потом было очень много проигранных матчей, разбавленных лишь одной скромной викторией над «Рубином» (1:0). Сезон самарцы завершили разгромным поражением от московского ЦСКА (0:6), попав в стыковые матчи.

Весной Рамиль Шейдаев забивал в четырех турах.

Статистика

«Нижний Новгород» дома выиграл три последние встречи.

«Нижний Новгород» дома за последние 25 встреч пропустил лишь однажды более гола.

«Крылья Советов» на выезде проиграли шесть поединков подряд.

Прогноз

Мы предполагаем, что сегодня самарцам будет невероятно сложно, поскольку они стали крайне плохо играть в заключительных турах. У них будет шанс в домашнем поединке, но в Нижнем Новгороде хозяева смотрятся достойно. Нижегородцы мало пропускают, а волжане мало забивают.

Наш прогноз - двойной шанс НН+тотал меньше(3,5) за 1,83 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru