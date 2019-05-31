Охотники за результатом разрушают тренды (выпуск №31)

вчера, 14:48

Мы уже разменяли четвертый десяток по количеству выпусков. На прошлой неделе попрощались в Италией и Францией. Что дальше? Чемпионаты, которые играются по системе весна-осень. Их тоже не мало. Это Бразилия, США , Азия, Скандинавия, Прибалтика, Ирландия и Беларусь. За новым опытом отправимся в Швецию. Тамошний высший дивизион называется Аллсвенскан. Переводится, как все шведский. Уже сыграны 11 туров, это чуть больше, чем третье от запланированного. Серии есть и там.

Информация в ролике ценна, полезна и способна принести выгоду. Переходите по ссылке на видео, смотрите, размышляйте, загоняйте серию в капкан. Ставьте взвешенно и обдуманно!

Источник: www.vseprosport.ru