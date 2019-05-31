«Тоттенхэм» - «Ливерпуль»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 14:59

Тоттенхэм

«Тоттенхэм» в прошедшем сезоне пережил массу взлетов и падений, команду Маурисио Почеттино преследовала эпидемия травм, она впадала в затяжные «депрессии», но в целом сезон «шпоры» могут считать удачным.

Финишировал клуб в Премьер-Лиге четвертым, пропустив вперед «Челси» на самом финише турнира, однако на то были веские причины – ожесточенная борьба в Лиге Чемпионов.

Для «шпор» вся дистанция Лиги Чемпионов этого сезона - это сплошная драма. Они вовсе могли бы не выйти из группы, если бы «Интер» обыграл дома скромный ПСВ , и не забей Лукас Моура «Барселоне» за пять минут до финального свистка в последнем туре.

Далее были пройдены дортмундская «Боруссия», «Манчестер Сити» и «Аякс». Победа над последними двумя соперниками - это самое настоящее чудо для «Тоттенхэма».

Под вопросом участие в поединке Гарри Кейна и Гарри Уинкса.

Ливерпуль

«Ливерпуль» весь прошедший сезон в Премьер-Лиге посвятил борьбе за чемпионский титул – вплоть до последнего тура «красные» имели шансы на трофей, но проиграли гонку «Манчестер Сити». В итоге команда Юргена Клоппа, вопреки всем прогнозам, финишировала второй, проиграв главному конкуренту всего один балл.

В шаге «Ливерпуль» был и от вылета из Лиги Чемпионов – после первого матча «Барселона» в полуфинале имела преимущество в три гола. Однако, на «Энфилде», имея серьезные кадровые потери, «красные» не просто отыграли гандикап, но и сумели забить четвертый гол.

Таким образом была завоевана путевка в финал, а «Барселона», по одной из легенд, до сих пор ждет подачи с угла поля от Трента Александра-Арнольда.

Небольшое повреждение имеет Наби Кейта, но к финалу гвинейский полузащитник должен восстановиться.

Статистика

В прошедшем сезоне в рамках Премьер-Лиги «Ливерпуль» дважды обыграл «Тоттенхэм» с одинаковым счетом 2:1

Только в одном из 14 последних матчей «Ливерпуль» проигрывал «Тоттенхэму», одержал при этом девять побед

В нынешней Лиге Чемпионов «Тоттенхэм» вне родных стен играл шесть раз и только в двух из них смог победить

В последних 14 матчах «Ливерпуль» одержал 13 побед

Три из последних пяти матчей «Тоттенхэм» проиграл

Прогноз

«Ливерпуль» год назад уже пробовал свои силы в финале, но в Киеве команде Клоппа трофей завоевать не удалось – «Реал» был намного мощнее, и победа досталась ему. Сейчас же расклад сил в пользу «красных» - в соперниках у него довольно комфортный «Тоттенхэм», который знатно «лихорадило» на финишном отрезке Премьер-Лиги.

Лидеры «Ливерпуля» восстановились и сейчас он находится в полной боевой готовности – команда Клоппа сделает ставку на свой фирменный футбол, противостоять которому, как показал нынешний сезон, могут единицы. «Тоттенхэм» сотворил достаточно чудес в этой Лиге Чемпионов, но вряд ли сказка «шпор» будет иметь хэппи-энд, уж слишком мощный и злой сейчас «Ливерпуль».

Мы считаем, что «шпорам» рассчитывать не на что. Прогноз – победа «Ливерпуля». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.00

Источник: www.vseprosport.ru