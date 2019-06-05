Португалия – Швейцария: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 11:25

Португалия

После не самого удачного Чемпионата Мира сборная Португалии стартовала в Лиге Наций, оказавшись в компании Италии и Польши. Несмотря на серьезную конкуренцию, команда Фернандо Сантуша оправдала прогнозы и заняла первую строчку в группе с восьмью очками, опередив итальянцев на три балла, а поляки и вовсе отстали на шесть очков.

В стартовавшем отборе на Евро-2020 сборная Португалии провела две встречи, ни одну из которых нельзя назвать удачной. В первом туре Украина оказала яростное сопротивление и удержала нулевую ничью на «Эштадиу да Луж», во втором туре «команда избранных» не смогла обыграть дома Сербию, завершив поединок ничьей 1:1, которая отправила португальцев на третье место в группе.

Швейцария

Сборная Швейцарии не была фаворитом в своей группе в Лиге Наций, но в итоге команда Владимира Петковича добилась цели. Сборная Исландии за четыре тура не набрала ни одного очка, поэтому основная борьба за лидерство развернулась между Швейцарией и Бельгией – все решила победа швейцарцев в последнем туре над бельгийцами со счетом 5:2, благодаря которой они попали в полуфинал.

В квалификации на Евро-2020 Швейцария также сыграла уже два тура, по итогам которых отправилась на второе место в группе. В первой встрече Грузия на своем поле ничего не смогла поделать со швейцарской атакой, проиграв 0:2, а во втором матче в голевой перестрелке с Данией была зафиксирована ничья 3:3 – датчане сумели избежать поражения, проигрывая в три гола по ходу поединка.

Статистика

Только в одном из последних трех матчей Португалия не пропускала

Только в одном из семи последних домашних матчей Португалия не забивала

В каждом из последних трех матчей Швейцария забивала минимум два гола

В трех последних встречах Швейцария дважды обыгрывала Португалию

Прогноз

Сборная Португалии не смогла проявить себя с лучшей стороны в стартовых поединках квалификации, не одержав ни одной победы. Вряд ли можно всерьез говорить о кризисе – португальцы имели массу моментов по ходу каждой из встреч, но подвела реализация. Тем не менее, непобедимой Португалию назвать нельзя, даже при наличии Криштиану Роналду.

Швейцария блестяще провела финишный отрезок в Лиге Наций и заслуженно оказалась в полуфинале. Главным оружием швейцарцев является атака, на нее сегодня Петкович наверняка возлагает большие надежды. Обе команды будут стремиться к победе, они укомплектованы качественными атакующими игроками, поэтому есть смысл ждать результативного матча.

Мы считаем, что голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.92

Источник: www.vseprosport.ru