Нидерланды – Англия: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 11:12

Нидерланды

Сборная Нидерландов проиграла один матч в данном турнире Франции (1:2), правда набрала семь очков в заключительных трех играх и заняла первую строчку. Голландцы переиграли в одном из поединков к Чемпионату Европы Беларусь со счетом 4:0, но потерпели неудачу в противостоянии с Германией (2:3).

«Оранжевые» не вызвали в национальную команду защитников Мартинса Инди и Янмата. К тому же, Вирджил Ван Дейк и Жоржиньо Вейналдум лишь недавно прибыли в распоряжение главного тренера, так сказать «с корабля на бал».

Мемфис Депай принял участие во всех шести голах отборочного турнира.

Англия

Сборная Англии набрала семь очков в своей отборочной группе, набрав за четыре поединка семь баллов. В решающих матчах англичане переиграли Испанию (3:2) и Хорватию (2:1). В квалификационных матчах к Чемпионату Европы они уничтожили Чехию (5:0) и Черногорию (5:1), создав неплохой задел.

«Три льва» считаются главными фаворитами Лиги Наций, правда сразу семь игроков основного состава играли в финале Лиги Чемпионов и прибытие в сборную отложилось. Более того, Харри Кейн только что восстановился от травмы.

Рахим Стерлинг за два прошлых поединка забил четыре мяча.

Статистика

Нидерланды забивают 11 матчей подряд.

Нидерланды выиграли восемь из десяти прошлых игр.

За последние 19 лет Англия выиграла только одну очную встречу.

Прогноз

Мы предполагаем, что в сегодняшнем матче для англичан будет не всё так радужно, как думают букмекеры. Большая часть футболистов была задействована в финале Лиги Чемпионов и вряд ли успела отойти за несколько дней. В свою очередь, голландцы стали возвращаться на футбольную вершину и стабильно забивают по несколько мячей за матч.

Считаем, что фавориту не удастся продемонстрировать весь свой атакующий арсенал и ему придется отбиваться от шквала атака Нидерландов.

Наши прогнозы - индивидуальный тотал Нидерландов больше(1) за 1,75 в БК 1хСтавка и победа Нидерландов в матче за 2,10.

Источник: www.vseprosport.ru