Нидерланды – Англия: Видеопрогноз от экспертов

Нидерланды
Сборная Нидерландов проиграла один матч в данном турнире Франции (1:2), правда набрала семь очков в заключительных трех играх и заняла первую строчку. Голландцы переиграли в одном из поединков к Чемпионату Европы Беларусь со счетом 4:0, но потерпели неудачу в противостоянии с Германией (2:3).
«Оранжевые» не вызвали в национальную команду защитников Мартинса Инди и Янмата. К тому же, Вирджил Ван Дейк и Жоржиньо Вейналдум лишь недавно прибыли в распоряжение главного тренера, так сказать «с корабля на бал».
Мемфис Депай принял участие во всех шести голах отборочного турнира.
Англия
Сборная Англии набрала семь очков в своей отборочной группе, набрав за четыре поединка семь баллов. В решающих матчах англичане переиграли Испанию (3:2) и Хорватию (2:1). В квалификационных матчах к Чемпионату Европы они уничтожили Чехию (5:0) и Черногорию (5:1), создав неплохой задел.
«Три льва» считаются главными фаворитами Лиги Наций, правда сразу семь игроков основного состава играли в финале Лиги Чемпионов и прибытие в сборную отложилось. Более того, Харри Кейн только что восстановился от травмы.
Рахим Стерлинг за два прошлых поединка забил четыре мяча.
Статистика
- Нидерланды забивают 11 матчей подряд.
- Нидерланды выиграли восемь из десяти прошлых игр.
- За последние 19 лет Англия выиграла только одну очную встречу.
Прогноз
Мы предполагаем, что в сегодняшнем матче для англичан будет не всё так радужно, как думают букмекеры. Большая часть футболистов была задействована в финале Лиги Чемпионов и вряд ли успела отойти за несколько дней. В свою очередь, голландцы стали возвращаться на футбольную вершину и стабильно забивают по несколько мячей за матч.
Считаем, что фавориту не удастся продемонстрировать весь свой атакующий арсенал и ему придется отбиваться от шквала атака Нидерландов.
Наши прогнозы - индивидуальный тотал Нидерландов больше(1) за 1,75 в БК 1хСтавка и победа Нидерландов в матче за 2,10.
Источник: www.vseprosport.ru