Украина – Сербия: Прогноз от экспертов

сегодня, 09:56

Украина

Сборная Украины имеет замечательные шансы на проход в финальную стадию турнира, особенно после отобранных очков у Португалии (0:0). Ложкой дегтя в бочке мёда для украинцев стала виктория над Люксембургом (2:1), где карликовое государство до последних минут могло сотворить сенсацию и сыграть вничью.

Андрей Лунин находится в расположении молодежной сборной, Бойко травмирован. Также в заявке нет Мораеса, Хачериди, Кучера, Федецкого и Селезнева.

Сербия

Сборная Сербии сильно добавила в нынешнем году, выиграв свой квартет в Лиге Наций. Тем не менее, сербы зарубились с Германией (1:1) в товарищеской встрече и долго вели в счете. Похожая история была и против Португалии (1:1) в официальном матче, только здесь соперник отыгрался быстрее.

Из потерь выделяется отсутствие Неманьи Матича. К тому же, не решена вратарская проблема, появившаяся с уходом Стойковича.

Статистика

Украина дома забивала в девяти из 11 прошлых игр.

Украина забивала во всех очных встречах.

Сербия на выезде не проигрывает девять матчей подряд.

Прогноз

По нашему мнению, у украинцев очень крепкая средняя линия, но в остальном проблем достаточно, да и Пятов спасать вечно не может. На своем поле они играют хорошо и на гол рассчитывать могут. В свою очередь, сербы набрали хорошую форму, а атакующие игроки являются ведущими в топовых чемпионатах, поэтому они будут фаворитами даже на выезде.

Наш прогноз - тотал больше(2) в БК Фонбет за 1,99. Также ставим на двойной шанс Сербии за 1,53.

Источник: www.vseprosport.ru