Россия – Сан-Марино: Прогноз от экспертов

вчера, 12:48

Россия

Сборная России после удачного домашнего Чемпионата Мира имела все шансы развить успех в Лиге Наций, но в итоге прогнозов не оправдала. В противостоянии с Турцией и Швецией команда Станислава Черчесова проиграла борьбу шведам, финишировав второй. С неудачи стартовал и отбор на Евро-2020 – россияне проиграли первый матч Бельгии со счетом 1:3 в гостях.

Тем не менее, ситуацию исправить российской сборной удалось во втором туре – Казахстан оказался бессилен против напора соперника. Итоговой счет 4:0 в пользу сборной России полностью отражал происходящее на поле – превосходство фаворита было безоговорочным. Таким образом Россия отправилась на второе место в группе, но вся борьба для сборной еще впереди.

Сан Марино

Сборная Сан-Марино традиционно проваливается в отборочных матчах, не стала исключением и квалификация на Евро-2020 – команда Франко Варреллы проиграла оба поединка. В первом туре Кипр на своем поле не оставил шансов аутсайдеру, отправив в его ворота пять безответных голов. Сборная Шотландии во второй встрече оказалась менее «кровожадной» - Сан-Марино уступил 0:2 на своем поле.

Статистика

Команды встречались дважды – оба матча выиграла Россия с общим счетом 11:0

Россия на своем поле в последних двух матчах не проигрывает и не пропускает – победа и ничья

Только в двух из последних восьми выездных матчей сборная Сан-Марино получала в свои ворота менее пяти голов

Прогноз

В этом поединке Черчесов наверняка прибегнет к ротации и некоторым экспериментам, однако, вряд ли это даст хоть какие-то шансы гостям. Преимущество в классе у россиян глобальное, турнирное положение обязывает их побеждать крупно – дополнительные показатели вполне могут сыграть решающую роль на финише квалификации.

Россияне сделают ставку на атаку и постараются добыть крупную победу, помешать сопернику осуществить эти планы Сан-Марино на сегодняшний день не в состоянии.

Мы считаем, что хозяева победят крупно. Прогноз – фора (-5) на сборную России. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.72

Источник: www.vseprosport.ru