Португалия – Голландия: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 10:46

Португалия

Последнее поражение сборная Португалии потерпела на Чемпионате Мира-2018 в России, где в матче 1/8 финала уступила Уругваю (1:2). После этой неудачи «команда избранных» уверенно выиграла групповой этап первого розыгрыша турнира среди сборных Европы, который проводится под эгидой УЕФА . Подопечные Фернандо Сантуша записали в свой актив две победы и ничьи со сборной Италии и Польши.

В групповом этапе квалификации Евро-2020 португальцы стартовали с двух домашних матчей и оба завершили вничью – с Украиной (0:0) и Сербией (1:1).

В полуфинале Лиги Наций, который проходит в Португалии, к команде присоединился Криштиану Роналду и в матче за выход в финал хозяева не оставили никаких шансов сборной Швейцарии (3:1), а хет-трик на свой счет записал капитан команды. Стоит отметить, что прогноз наших экспертов на голы от команд успешно прошел.

Нидерланды

Сборная Голландии не смогла пробиться на Мундиаль в России, но уверенно выиграла группу в Лиге Наций с Францией и Германией. Подопечные Рональда Кумана проиграли только в стартовом матче чемпионам мира – Франции (1:2), но затем дважды выиграли и разошлись миром с Германией (2:2), что принесло голландцам успех.

В полуфинале турнира «оранжевые» сумели одержать волевую победу над Англией. После пропущенного на 32-й минуте гола, «заводной апельсин» сумел сравнять счет и в дополнительное время переломил ход встречи, забив два мяча (3:1 д.в.).

В групповом этапе отбора на Евро-2020 «летучий голландец» стартовал с победы над Беларусью (4:0), а во втором матче уступил соседней Германии (2:3).

Статистика и личные встречи

Португалия выиграла 5 из 10 домашних очных матчей

Португалия не проигрывает девять матчей подряд

Голландия забивают 10 игр подряд

Последний личный матч завершился победой Нидерландов (3:0)

Прогноз

Португальская сборная на кураже, как и ее лидер - Криштиану Роналду. На стороне хозяев домашняя арена и болельщики. Матч за первый в истории трофей от УЕФА станет украшением игрового дня, а мы предлагаем заиграть ставку на хозяев турнира.

Наш прогноз – азиатская фора (0) Португалии и ставим на это в БК Фонбет с коэффициентом 1.75

Источник: www.vseprosport.ru