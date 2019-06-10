Испания – Швеция: Прогноз от экспертов

вчера, 11:20

Испания

Девятая команда в рейтинге ФИФА в четвертый раз выйдет на поле в 2019 году. Три поединка «красная фурия» провела в рамках квалификации Евро-2020 и достигла максимального результата – три победы в трех матчах. В стартовом поединке подопечные Луиса Энрике обыграли Норвегию (2:1), а затем добыли две выездные победы – над Мальтой (2:0) и Фарерскими островами (4:1).

На Чемпионате Мира-2018 Испания выступила неудачно по своим меркам, уступив в 1/8 финала сборной России в серии пенальти.

Швеция

Шведы выступили на Чемпионате Мира в России успешно и попали в число восьми лучших команд Мундиаля. Подопечные Янне Андерссона завершили ЧМ на стадии четвертьфинала, где уступили Англии (0:2).

В 2019 году «сине-желтые» проведут пятый поединок, а в рамках группового этапа квалификации Швеция один раз разошлась миром с Норвегией (3:3) и одержала две победы – над Румынией (2:1) и Мальтой (3:0). Стоит отметить, что прогноз наших экспертов на матч с румынами успешно прошел.

Статистика

Испания выиграла 5 из 8 домашних очных встреч

«Красная фурия» выиграла 8 из 10 последних матчей

Хозяева не играли вничью девять матчей подряд

Прогноз

За 100 лет соперники провели всего 13 очных матчей и статистика полностью на стороне Испании. Сегодняшний состав «красной фурии» вызывает уважение, но и Швеция вряд ли будет просто статистом на поле.

Соперники способны забивать, а мы ожидаем красивый и результативный матч. Предлагаем заиграть ставку на победу фаворита.

Наш прогноз – Испания не проиграет + ТБ (2,5) и ставим на это в БК Фонбет с коэффициентом 1.90

Последняя личная встреча (14.06.2008) завершилась победой Испании (2:1)

Источник: www.vseprosport.ru