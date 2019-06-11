Россия – Кипр: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 10:26

Россия

Сборная России стартовала в квалификации на Евро-2020 с поражения 1:3 от Бельгии, не оказав фавориту группы практически никакого сопротивления. Однако, уже в следующем туре россияне не оставили шансов Казахстану – победа со счетом 4:0 и качественный футбол оставили болельщикам надежду на выход из группы.

В прошлом матче Россия камня на камне не оставила от Сан-Марино – уже к перерыву дружина Станислава Черчесова имела преимущество в четыре гола. Во второй половине встречи события развивались еще более стремительно – итоговая победа 9:0 стала рекордной для российской сборной.

Кипр

Сборная Кипра не считается претендентом на выход из группы, но команда Рана Бен Шимона изо всех сил старается опровергнуть все пессимистичные прогнозы. В первом туре киприоты отгрузили пять безответных голов в ворота Сан-Марино, однако пока эта победа остается единственной.

Поражения от Бельгии (0:2) и Шотландии (1:2) оставляют Кипру не так много шансов на вторую строчку, однако положительный исход сегодняшней встречи может кардинально изменить ситуацию – от России киприотов отделяет сейчас всего три очка.

Статистика

Только в одном из трех последних домашних матчей Россия забивала более двух голов

В трех последних матчах Россия пропустила всего один гол

Ни в одном из девяти последних матчей Кипр не пропускал более двух голов

Россия дважды играла с Кипром и ни разу ему не проигрывала – ничья и победа

Прогноз

Сборная России успешно провела два последних поединка, отправив в ворота соперников 13 голов и не пропустив ни одного в ответ. Сейчас команда Черчесова находится в великолепной форме и однозначно будет делать ставку на победу, однако на разгром вряд ли стоит рассчитывать.

Кипр умеет довольно организованно обороняться, и чтобы преодолеть все препятствия, россиянам придется хорошенько постараться.

По нашему мнению, хозяева добудут скромную победу. Мы предлагаем комбинированный прогноз – победа России и тотал меньше (3.5) голов. В Бк Фонбет такой исход предлагается с коэффициентом 1.88

Источник: www.vseprosport.ru