Бразилия – Боливия: Прогноз от экспертов

сегодня, 13:29

Бразилия

Сборная Бразилии стартует на домашнем Кубке Америки поединком с Боливией, в котором является безусловным фаворитом. В квартете также присутствуют Венесуэла и Перу, которые попробуют создать команде Тите проблемы. В последнем товарищеском поединке бразильцы оправдали прогнозы и разгромили 7:0 Гондурас, выиграл третий матч подряд.

Боливия

Сборная Боливии провалилась в отборе на Чемпионат Мира 2018 года, завершив квалификацию на предпоследнем месте. От шестого Перу боливийцы отстали на 12 очков, так и не включившись толком в квалификацию. К Кубку Америки команда Эдуардо Вильегаса готовилась через товарищеские матчи, в последнем из них она уступила 0:2 Франции, потерпев третье поражение кряду.

Статистика

В последних трех матчах Бразилия дважды обыгрывала Боливию

Только в одном из последних трех матчей Бразилия забивала в ворота Боливии менее четырех голов

Только в одном из последних шести матчей Боливии удалось забить

Прогноз

Сборная Бразилии является однозначным фаворитом встречи, да и турнира в целом, поэтому сегодня хозяева будут делать ставку на крупную победу. Добыть ее «пентакампеонам» не должно составить труда – Боливия переживает сейчас не лучшие времена и показывает футбол низкого качества.

Бразилия при поддержке трибун наверняка постарается устроит шоу и победить крупно – помешать этому боливийцам будет не под силу.

На наш взгляд, разгрома Боливия избежать не сможет. Прогноз – фора (-2.5) на Бразилию. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.93

Источник: www.vseprosport.ru