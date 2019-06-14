Охотники за результатом разрушают тренды (выпуск №32)

сегодня, 13:34

После недельного перерыва «Охотники за результатом» возвращаются на канал ВсеПроСпорт. В межсезонье мы работаем в режиме betting travel show и наша новая страна - Норвегия. Здешняя высшая лига называется Элитесериен. Тут тоже есть команды с нестандартной статистикой и одна из них - Русенборг. Смотрим видео!

Информация в ролике ценна, полезна и способна принести выгоду. Переходите по ссылке на видео, смотрите, размышляйте, загоняйте серию в капкан. Ставьте взвешенно и обдуманно!

Источник: www.vseprosport.ru