Аргентина – Колумбия: Прогноз от экспертов

сегодня, 12:12

Аргентина

Сборная Аргентины не имела успеха на последнем Чемпионате Мира – остановили «альбиселесте» будущие Чемпионы Мира французы на стадии 1/8 финала. После этого отправлен в отставку был Хорхе Сампаоли и сейчас командой руководит Лионель Месс Скалони, который практически не имеет опыта, тем более, на таком уровне.

Перед турниром аргентинцы провели ряд товарищеских матчей, в последнем из которых разгромили 5:1 Никарагуа.

Колумбия

Сборная Колумбии не была более успешна на минувшем «мундиале», чем ее сегодняшний соперник – сошли с дистанции «кофейщики» в 1/8 финала, проиграв в драматичной серии пенальти англичанам. К Кубку Америки команда сменила наставника – на место Хосе Пекермана пришел Карлуш Кейруш.

Под его руководством колумбийцы сыграли ряд успешных товарищеских матчей, в которых оправдали прогнозы – победы с одинаковым счетом 3:0 над Панамой и Перу.

Статистика

Ни в одном из восьми последних матчей Аргентина не проигрывала Колумбии – четыре победы и четыре ничьи

В двух последних матчах на Кубках Америки команды не смогли забить ни одного гола

Только в одном из последних четырех матчей Колумбия пропускала

Прогноз

Жребий свел основных фаворитов группы в очной встрече уже в первом туре – победа в этом поединке практически обеспечит одной из команд место в плей-офф, поражение может поставить под угрозу весь турнир.

Очевидно, что ни одна из команд уступать не захочет, в классе превосходства ни у одного из соперников нет, оба коллектива основную ставку делают на оборону, поэтому на голевую феерию рассчитывать нет смысла.

Также высока вероятность и ничейного исхода – риск в этом поединке будет сведен к минимуму, вполне возможна и третья нулевая ничья подряд в рамках Кубка Америки.

Мы считаем, что матч не будет результативным. Прогноз – тотал меньше (2.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.65

Второй нашей ставкой будет ничья. Такое пари можно разместить за 3,12

Источник: www.vseprosport.ru