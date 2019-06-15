Команда гордости нашей. Как сборная России заставила себя полюбить

сегодня, 14:00

Сборная России провела выдающийся чемпионат, который мы будем помнить ещё долгие годы. «Соккер.ру» вспоминает о празднике!

Год назад в нашей стране начался грандиозный футбольный праздник - чемпионат мира-2018. Сборная России открыла турнир матчем против Саудовской Аравии, который завершился разгромной победой подопечных Станислава Черчесова. Едва ли ошибусь, если скажу, что за этой встречей наблюдала, затаив дыхание, вся страна. Счастливчики, заполнившие под завязку «Лужники», смогли лично лицезреть первый гол Юрия Газинского, дубль Дениса Черышева и прочие яркие эпизоды встречи. Остальные же наблюдали за игрой либо дома у телевизора, либо в различных фан-зонах, где на улицах городов собирались огромные толпы людей, желающих ощутить свою сопричастность с общенациональным праздником.

За месяц, что длился чемпионат, футбол объединил всю страну, которая показала все свои лучшие качества - открытость, дружелюбие, гостеприимство. Что, к слову, оценили многочисленные иностранцы, чувствовавшие себя в нашей стране как дома. На это ощущение повлиял и общий уровень организации чемпионата. Да, были отдельные сложности, но в целом организаторы со своей задачей справились на отлично, и всё было на должном уровне – и сами стадионы, и атмосфера в городах, принимающих мундиаль, и работа многочисленных волонтёров. Даже наши полицейские держиморды, привыкшие «держать и не пущать», на этот месяц стали образцами толерантного и корректного отношения к окружающим. Словом, сплошной позитив по всем азимутам.

Если говорить о чисто футбольной составляющей, то, конечно, хочется ещё раз отметить потрясающее выступление нашей национальной команды. Впервые за 32 года наша сборная прошла групповой этап чемпионата мира. Это в славное советское время подобные результаты приравнивались к провалу, но в постсоветский период мы доселе не были пресыщены даже такими локальными успехами. В преддверии старта турнира, особенно на фоне неудачных контрольных матчей, вокруг сборной России образовалась огромная, невиданная доселе концентрация негатива. Всякое, конечно, бывало, но я лично за последние лет двадцать такого не помню. Были сильны опасения, что сборная России окажется чужой на этом празднике футбольной жизни, ограничится ролью статиста, не влияющего всерьёз на ход действия на сцене. К счастью, подобные мрачные прогнозы не оправдались, хотя об уровне негатива вокруг сборной говорит тот факт, что буквально за несколько дней до старта мундиаля всерьёз раздавались голоса с призывами к отставке Станислава Черчесова, и об этом говорили и писали не только анонимные фанаты на форумах, но и вполне уважаемые публичные люди. Но наши футболисты вопреки всему подарили нам настоящий праздник, заставили поверить в то, что у нас есть команда, способная достойно представлять нашу страну на международной арене. И в то, что у нашего футбола есть перспективы.

Тем летом мы полюбили нашу сборную именно за сумасшедшую страсть, за бешеные эмоции, которые она генерировала и дарила всей стране. И эквивалентных которым не было с Евро-2008. Напротив, с того момента нас, как правило, преследовали горькие разочарования. Более того, ещё за несколько дней до старта чемпионата мира, я думаю, мало кто мог представить, какую огненную феерию нам подарит наша многострадальная, но всё же любимая команда. Но, при всём том, нужно оставаться реалистами и понимать, что этот успех стал результатом множества факторов, главным из которых были настрой и запредельные эмоции. Когда эти компоненты есть, нам по плечу едва ли не любая задача. Тогда наши парни выходили именно умирать на поле. Мундиаль придал и нам всем, и всем членам сборной огромный заряд положительной энергии.

А сколько красивых микроисторий было у нас на этом чемпионате. Тот же Сергей Игнашевич, который уже уходил из сборной после Евро-2016, но вернулся в неё, чтобы выступить на домашнем мундиале и поставить ярчайшую точку в своей славной карьере. Он стал неотъемлемым элементом в конструкции Станислава Черчесова. Убеждён, что без него мы не смогли бы пройти Испанию, да и с хорватами мы дошли до пенальти не в последнюю очередь благодаря Игнашевичу, своё восхищение которым выразил даже наставник сборной Хорватии Златко Далич.

А Денис Черышев, который доселе в сборной особо не блистал, но на этом чемпионате раскрылся по полной программе. У Дениса не самая простая футбольная судьба, во многом подпорченная травмами. Но на домашнем мундиале он получил свой шанс (во многом, к слову, из-за травмы Алана Дзагоева, которого было безумно жаль), и сыграл ярко и вдохновенно. Как, впрочем, и вся сборная.

Наша футбольная сборная, наверное, как ничто иное, умеет дарить нам минуты сумасшедшей радости, но затем ввергать в жестокое разочарование. Вся история нашей национальной команды постсоветского периода шла как будто по кругу: первые успехи и большие надежды – провал – смена тренера, и снова всё заново. В 90-е гг. по именам у нас была одна из сильнейших национальных сборных в истории мирового футбола. Но в итоге эта сборная не сумела выиграть ничего, зато буквально каждое её появление на крупном турнире сопровождалось грандиозными скандалами. А вот в 21 веке, когда, казалось бы, на смену Мостовому, Колыванову, Шалимову и Ко пришли куда менее талантливые ребята, мы получили сначала четвертьфинал Евро-2008, а затем четвертьфинал ЧМ -2018. Хотя и в новом веке у нас был свой Марибор, снящийся до сих пор многим в ночных кошмарах, но склок и конфликтов, которые сотрясали сборную в былые времена, нынче однозначно нет. И это очень большой плюс и подспорье для достижения хороших результатов.

У многих были опасения, что, проведя сказочный чемпионат мира на запредельном уровне эмоций, желания, борьбы и всего остального, российская сборная повторит судьбу Золушки, у которой после бала карета превратилась в тыкву. По счастью, этого не случилось. Российская команда достойно смотрелась в Лиге Наций, сейчас уверенно проходит отборочный турнир к чемпионату Европы, который, с учётом слабости группы, не сулит ей больших проблем. Хотя, памятуя об исторических прецедентах, от категоричных суждений лучше воздержаться. Тут можно вспомнить и 1997 год, когда ведомая Борисом Игнатьевым сборная не сумела из довольно простой группы попасть на ЧМ -1998, и 2007-й, когда была фантастическая победа в «Лужниках» над англичанами, но при этом билет на Евро-2008 мы получили лишь благодаря хорватам, обыгравшим тех самых англичан. Но факт в том, что сегодня мы имеем боеспособную сборную, которой по силам добиваться определённых результатов. Конечно, уровень этой сборной не таков, чтобы по заказу обыгрывать грандов мирового футбола вроде той же Бельгии, которой мы уже уступили в этом отборочном цикле, и которая, положа руку на сердце, по чистому мастерству исполнителей нас заметно превосходит. Но он достаточен для того, чтобы спокойно, на классе расправляться с соперниками типа Сан-Марино, Кипра или Казахстана. Раньше-то и по этой части зачастую возникали сложности. За истекший после домашнего мундиаля год сборная не стала слабее, она не застыла, не остановилась в развитии, а, напротив, продолжает расти и развиваться, основываясь на уже накопленном багаже, и на том огромном заряде положительных эмоций, который был получен прошлым летом.