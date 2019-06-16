Уругвай – Эквадор: Прогноз от экспертов

сегодня, 12:02

Уругвай

Сборная Уругвая в нынешнем календарном году провела только три контрольных поединка, но выиграла все. Уругвайцы не пропустили на Кубке Китая от Таиланда (4:0) и Узбекистана (3:0). В заключительной встрече они без особых проблем разобрались с Панамой (3:0), один из мячей забил Луис Суарес.

В заявку не попали опытнейшие Кристиан Родригес и Макси Перейра.

Эквадор

Сборная Эквадора вполне может удивить, правда в прошлых играх показала неубедительный футбол. Эквадорцы не смогли одолеть скромные Венесуэлу (1:1) и Гондурас (0:0). Более того, они потерпели поражения от Соединенных Штатов (0:1) и Мексики (2:3), несмотря на то что дважды отыгрывались.

Весомой потерей являются игроки оборонительного плана Эрасо, Монтеро и Паредес. Также будет не хватать главного диспетчера Кристиана Нобоа, пропустившего долгое время из-за травмы.

Статистика

Уругвай выиграл три игры кряду.

Уругвай не пропускает на протяжении трех встреч.

Эквадор не побеждает четыре матча подряд.

Прогноз

Мы предполагаем, что в этом поединке очевидное преимущество на стороне уругвайцев. Конечно, возможны сенсации, однако эквадорцы сейчас слишком обескровлены, а Эннер и Антонио Валенсия команду со дна поднять вряд ли смогут. У фаворита же все лидеры в строю и голов стоит ждать много от них.

Наш прогноз - победа Уругвая за 1,80 в БК Лига Ставок.

Источник: www.vseprosport.ru