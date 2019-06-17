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Япония – Чили: Прогноз от экспертов

сегодня, 11:10

Япония

Сборная Японии решила привезти на Копу Америки резервный состав, поскольку 16 игроков в заявке вовсе не имеют игр за сборную. Из основных фигур в составе выйдут только Синдзи Окадзаки, Гаку Шибасаки и голкипер Эйжи Кавашима, а остальные получили отдых перед новым сезоном.

В контрольных играх азиаты сыграли вничью с Тринидад и Тобаго (0:0), а затем переиграли Сальвадор (2:0).

 

Чили

Сборная Чили лишилась перед стартом турнира Клаудио Браво и Алексиса Санчеса - главных звезд национальной команды. Тем не менее, во всех играх календарного года против Мексики (1:3), Гаити (2:1) и Соединенных Штатов (1:1) чилийцы неизменно отличались, хотя и уровень соперников не столь высок.

Варгас и Видаль в строю - у них в сумме 62 гола за сборную.

 

Статистика

  • Япония выиграла два матча из последних четырех.
  • Чили забивает шесть игр подряд.
  • Чили проиграл только три поединка из прошлых десяти.

 

Прогноз

Японцы привезли резервистов на данный турнир и, как бы они не боролись, последнюю строчку в квартете избежать будет невероятно сложно. У чилийцев нет двух важных фигур, зато есть огромный опыт побед в данном турнире. Последние игры не впечатляют, поэтому берем фору с перестраховкой.

Наш прогноз - победа Чили с азиатской форой(-1) в БК Бетсити за 1,80.

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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