Япония – Чили: Прогноз от экспертов

сегодня, 11:10

Япония

Сборная Японии решила привезти на Копу Америки резервный состав, поскольку 16 игроков в заявке вовсе не имеют игр за сборную. Из основных фигур в составе выйдут только Синдзи Окадзаки, Гаку Шибасаки и голкипер Эйжи Кавашима, а остальные получили отдых перед новым сезоном.

В контрольных играх азиаты сыграли вничью с Тринидад и Тобаго (0:0), а затем переиграли Сальвадор (2:0).

Чили

Сборная Чили лишилась перед стартом турнира Клаудио Браво и Алексиса Санчеса - главных звезд национальной команды. Тем не менее, во всех играх календарного года против Мексики (1:3), Гаити (2:1) и Соединенных Штатов (1:1) чилийцы неизменно отличались, хотя и уровень соперников не столь высок.

Варгас и Видаль в строю - у них в сумме 62 гола за сборную.

Статистика

Япония выиграла два матча из последних четырех.

Чили забивает шесть игр подряд.

Чили проиграл только три поединка из прошлых десяти.

Прогноз

Японцы привезли резервистов на данный турнир и, как бы они не боролись, последнюю строчку в квартете избежать будет невероятно сложно. У чилийцев нет двух важных фигур, зато есть огромный опыт побед в данном турнире. Последние игры не впечатляют, поэтому берем фору с перестраховкой.

Наш прогноз - победа Чили с азиатской форой(-1) в БК Бетсити за 1,80.

Источник: www.vseprosport.ru