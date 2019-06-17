Япония – Чили: Прогноз от экспертов

Япония
Сборная Японии решила привезти на Копу Америки резервный состав, поскольку 16 игроков в заявке вовсе не имеют игр за сборную. Из основных фигур в составе выйдут только Синдзи Окадзаки, Гаку Шибасаки и голкипер Эйжи Кавашима, а остальные получили отдых перед новым сезоном.
В контрольных играх азиаты сыграли вничью с Тринидад и Тобаго (0:0), а затем переиграли Сальвадор (2:0).
Чили
Сборная Чили лишилась перед стартом турнира Клаудио Браво и Алексиса Санчеса - главных звезд национальной команды. Тем не менее, во всех играх календарного года против Мексики (1:3), Гаити (2:1) и Соединенных Штатов (1:1) чилийцы неизменно отличались, хотя и уровень соперников не столь высок.
Варгас и Видаль в строю - у них в сумме 62 гола за сборную.
Статистика
- Япония выиграла два матча из последних четырех.
- Чили забивает шесть игр подряд.
- Чили проиграл только три поединка из прошлых десяти.
Прогноз
Японцы привезли резервистов на данный турнир и, как бы они не боролись, последнюю строчку в квартете избежать будет невероятно сложно. У чилийцев нет двух важных фигур, зато есть огромный опыт побед в данном турнире. Последние игры не впечатляют, поэтому берем фору с перестраховкой.
Наш прогноз - победа Чили с азиатской форой(-1) в БК Бетсити за 1,80.
Источник: www.vseprosport.ru