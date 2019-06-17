Футболисты, которые заканчивают карьеру в 2019 году.

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С каждым сезоном карьеру заканчивает множество футболистов, которые были кумирами или просто хорошо играли на своем уровне. Чья-то карьера была насыщена победами и кубками, у других – скомкана из-за травм и вечных аренд. Вспоминаем тех, кто закончил с футболом в этом году.

Икер Касильяс

Чемпион мира, двукратный чемпион Европы. Трехкратный победитель Лиги чемпионов, Икер Касильяс завершил карьеру. Об этом пока не объявлено официально, но сомнений в этом нет ни у кого. Совсем недавно голкипер почувствовал себя плохо на одной из тренировок своей команды. Касильяса госпитализировали с инфарктом. К счастью все обошлось, но о продолжении спортивной карьеры теперь говорить не приходится. Чуть позже проблемы со здоровьем появились у жены Касильяса Сары Карбонеро. Хочется лишь пожелать здоровья семейству Касильяса. А карьера у этого великолепного вратаря получилась вправду замечательной.

Петр Чех

Еще один прекрасный вратарь из поколения конца 70-х - начала 80-х гг. Как известно, огромный отрезок своего футбольного пути Чех провел в играх за Челси. Здесь было все – трофеи, победы, поражения. И травма. Та самая, после которой он стал носить свой знаменитый шлем. Но даже такая ужасная травма не смогла сломить чешского вратаря. Чех был одним из лучших голкиперов на рубеже нулевых и десятых годов. Ведь с его помощью в серии пенальти Челси взял долгожданный трофей Лиги Чемпионов. Последние четыре года Чех отыграл в Арсенале.

Андреа Бардзальи

Итальянский защитник, многолетний кирпич в обороне сборной Италии. Бардзальи не сразу раскрыл себя как топового защитника, долгое время играя за клубы низших лиг. С 2004 по 2008 год итальянец становится стабильным игроком крепкой команды Серии А Палермо, сыграв за «орлов» полторы сотни матчей. В 2008 году он получил приглашение из немецкого Вольфсбурга, где сходу стал чемпионом Германии. А в 2011 году произошло судьбоносное для защитника событие – Бардзальи выкупил Ювентус. Именно тогда в европейском футболе сформировалась одна из сильнейших связок защитников Бардзальи-Кьеллини-Бонуччи. С тех пор Ювентус не сходит с итальянского трона.

Родолфо

Бразильский защитник очень сильно запомнился своими выступлениями за Локомотив, хотя на постсоветском пространстве Родолфо впервые появился в составе Динамо Киев. Отыграв за киевлян три сезона, защитник перешел в стан железнодорожников, где и провел следующие четыре сезона. За это время в клубе сменилось несколько тренеров, появился соотечественник вратарь, но Родолфо по прежнему занимал свое место в центре обороны. Более того, некоторое время его использовали в качестве нападающего. В 2011 году бразилец вернулся на родину, но в 2015 году ему предложил контракт нынешний Ахмат. За все свои годы в России Родолфо выучил русский и не хочет уезжать отсюда – теперь Родолфо будет работать тренером в грозненском клубе.

Джон О’Ши

Легенда ирландского футбола, после Робби Кина, Шея Гивена и Роя Кина. Один из символов МЮ в нулевых, долгое время являясь напарником Рио Фердинанда по центру обороны. При его участии команда завоевала большое количество трофеев, в том числе Кубок Чемпионов в 2008 году. О’Ши мог при необходимости сыграть и на фланге, чем пользовался Алекс Фергюсон. В 2011 году ирландец покидает МЮ и до прошлого года выступал за Сандерленд. Последний сезон Джон О’Ши провел в Рединге.

Игорь Денисов

Без преувеличения, легендарный футболист для всего российского футбола. Столько скандалов, случившимися с Денисовым за время его карьеры, не случилось ни с каким другим футболистом РПЛ . Загулы с партнерами по Зениту, отказ от выступления за сборную на ЧЕ -2008, завышенные требования по зарплате, скандальный уход из Зенита, Анжи и Динамо, испорченные отношения с главным тренером сборной Черчесовым. Да и из Локомотива Денисов ушел не просто так, на время вообще пропав из поля зрения людей из клуба. При всем при этом – очень сильный футболист, один из лучших опорников страны начала нынешнего десятилетия. Футболист со скверным характером.

Яя Туре

Африканец, который мог бы стать частью династии Барселоны Пепа Гвардиолы, но испанец поменял его на Серхио Бускетса. Очень сильный центральный полузащитник, который органично смотрелся и при разрушении и в созидании. Свою карьеру ивуариец начал в Бельгии, постепенно, год за годом подбираясь к топ-чемпионатам. После одного сезона за Монако, Яя Туре покупает Барселона. За три сезона африканец возьмет с каталонцами кучу трофеев, главный из которых – Лига чемпионов в 2009 году. После перевода в основу Бускетса, ивуариец уезжает в Англию, в разбухающий от денег Манчестер Сити. Именно здесь Яя Туре раскрылся во всей красе. Он стал ключевым игроком центра поля и впервые стал чемпионом Англии, впоследствии победив еще в двух чемпионатах. Проведя в МС 8 лет, ивуариец перешел в греческий Олимпиакос, но там не задержался, и принял решение завершить карьеру.

Хави

Еще одна легенда сборной Испании и Барселоны. Да, да, в 2015 году Хави не закончил карьеру, а переехал играть в катарский Аль-Садд. За четыре сезона в Катаре Хави привел более сотни матчей и забил два десятка голов. До этого он отыграл семнадцать лет за Барселону и говорить еще что-то тут не приходится. Очень умный центральный полузащитник долгие годы был основным в каталонском клубе и сборной, при нем сформировалась сборная Испании, которая более четырех лет правила миром. Ну и Лионель Месси обязан испанцу как минимум двумя своими золотыми мячами.

Йосси Бенаюн

И снова – легенда. Легенда израильского футбола, самый известный футболист из этой страны. Бенаюн больше всего известен по своим выступлениям в АПЛ . Вест Хэм, Ливерпуль, Челси, Арсенал, КПР . Больше всего израильтянин задержался в Ливерпуле – больше сотни матчей и три десятка голов. Но до Англии Бенаюна сначала разглядели в Испании – после пяти лет на родине, Бенаюн переехал в Сантандер, в футбольный клуб Расинг. Невысокий атакующий полузащитник, в меру техничный и с хорошим ударом три года играл в Испании, прежде чем переехал на туманный Альбион. После долгих девяти лет на островах, Бенаюн вернулся в Израиль и после пяти лет шатаний по Маккаби и Бейтарам закончил карьеру.

Милош Красич

Серб, чья карьера раскрылась на полную в московском ЦСКА . Армейцы купили еще совсем юного Красича у Войводины из города Нови Сад в 2004 году. Постепенно, год за годом серба все плотнее привлекали к основе, и, впоследствии, он стал основным правым полузащитником клуба. Великолепная скорость и очень хороший удар помогли Красичу заявить о себе, когда ЦСКА после долгого перерыва вернулся в ЛЧ – два его гола Вольфсбургу и Бешикташу и МЮ помогли команде выйти в плей-офф. Сербом заинтересовались топ-клубы и после ЧМ Красич переходит в Ювентус. Поначалу все складывалось хорошо, но вскоре Красич стал игроком запаса, а потом перестал быть нужным команде. Последние шесть лет по сути стали закатом карьеры серба. Ссоры с руководством, недопонимания с тренерами. Леонид Слуцкий в свое время говорил о проблемах серба с мотивацией. И все же в свое время Милош Красич был одним из сильнейших легионеров нашего чемпионата.

Жулио Бапстиста

Бразилец за свою карьеру, кажется, исколесил полмира, чтобы найти свою команду. После трех лет в составе Сан Паулу, Баптиста переехал в Испанию. Два сезона в Севилье – и перед ним открылись двери мадридского Реала. Баптиста немного выделялся из того галактического состава, но сильно картины не портил. Была аренда на сезон в Арсенале, но и там он не задержался. Потом была Рома, возвращение в Испанию, а позже – в Бразилию. Вроде обычная история любого бразильского футболиста. При этом, Баптиста почти 10 лет отыграл в сборной и взял с ней по два Кубка Конфедераций и Кубка Америки. Но закончил он свою карьеру… в Румынии.

Робин Ван Перси

Ван Перси запомнится многим своей фразой, брошенной Стивену Джеррарду, про медаль АПЛ . Хотя его карьера была насыщенной и яркой. В каком то смысле он стал наследником Денниса Бергкампа в Арсенале. В начале нулевых в составе Фейенорда его разглядел Арсен Венгер. Голландец не сразу стал основным нападающим команды. Молодость и травмы молодого игрока, плюс Тьерри Анри мешали Ван Перси заиграть в основе. Но после ухода француза, ван Перси стал основным. 8 лет в составе канониров и после – спорный переход в МЮ . Он победил в АПЛ в последнем сезоне Алекса Фергюсона в команде, но так и не стал чем то большим для болельщиком обеих команд, чем носителем медали. Но кроме этого были выступления за сборную и бронза на ЧМ -2010 и ЧМ -2014. А также шикарный гол в полете в ворота сборной Испании в 2014 году. В последнем сезоне голландец отыграл в родном Фейеноорде.

Маруан Шамах

Неплохой футболист, запомнившийся многим по короткому периоду в Арсенале. Меж тем, Шамах добротно играл на своей второй родине Франции, став чемпионом страны с Бордо. В 2010 году им заинтересовался Арсен Венгер, и после перехода, марокканец на некоторое время застолбил за собой место в основе. И пусть потом его заменил выздоровевший Ванн Перси, все же Шамах смог запомнится болельщикам многих команд. Забивал голы таким командам: Ювентусу, Баварии, Олимпиакосу, Шахтеру, Тоттенхэму. Последние два года марокканец не смог найти варианты для продолжения карьеры.

Также закончили карьеру: Жуан, Роберт Грин, Транкильо Барнетта, Стейн Схаарс, Серджио Пелиссье, Рене Адлер, Николя Дюше.