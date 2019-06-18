сегодня, 11:30

«Соккер.ру» рассказывает о встрече двух германских сборных на чемпионате мира.

Жила-была страна

Какие ассоциации у людей, выросших в Советском Союзе, были после сокращения ГДР ? Точно не с «берлинской стеной» и со «штази». И не с тёплыми объятиями Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера, которые, как показало время, были вполне достойными руководителями. ГДР – это киностудия ДЕФА, снимавшая прекрасные сказки и фильмы про индейцев с Гойко Митичем в главной роли. Это детская спортивная передача «Делай, как мы, делай с нами, делай лучше нас» с неуклюжим на вид, но чрезвычайно ловким толстяком Ади. С магазином «Лейпциг», где продавали сборные модели самолётов и заводную железную дорогу. И балет телевидения ГДР , который крутили в новогоднюю ночь после «Огонька».

Хорошая страна ГДР была ещё и спортивной державой. Фигуристы, легкоатлеты, гребцы, конькобежцы. Потом их опорочили и обвинили те, у кого рыльце было пушку по самую макушку. Был хоккейный чемпионат, в котором играли две команды - «Динамо» (Берлин) и «Динамо» (Вайсвайссер). Футбольную же сборную Восточной Германии в восьмидесятом мы дружно не любили. Они перешли нашей команде дорогу в полуфинале и испортили ощущения от московской Олимпиады. А ещё тот проигрыш поставил крест на идее обмена игроками между союзной высшей лигой и оберлигой Восточной Германии. Советские футболисты, как и прежде, могли играть только в низших лигах ГДР , а немцы к нам так и не доехали.

На чемпионат мира восточные немцы пробились лишь однажды. Но судьбе было угодно, чтобы премьера сборной ГДР пришлась на первенство, которое проходило на территории двух других немецких государств – ФРГ и Западного Берлина. Да, Западный Берлин был отдельной страной, правда, его представители – «Герта», «Теннис-Боруссия» и «Тасмания» играли в одной компании с западногерманскими клубами.

Бригада Георга Бушнера

Можно ли утверждать, что сборной Восточной Германии повезло с составом отборочной группы?Отчасти да, ибо команды Финляндии и Албании были откровенно слабы. Но румыны были не слабее немцев. Поэтому команде Георга Бушнера нужно было набирать максимум очков в игре с албанцами и финнами, а также как можно лучше сыграть с румынами. Что немцы и сделали – дважды разгромили финскую команду 5:0 и 5:1, сборную Албании обыграли 2:0 дома и 4:1 в гостях. В Бухаресте команда ГДР проиграла 0:1, но в Лейпциге взяла реванш 2:0. Румыны ещё и оступились в Хельсинки 1:1. И что проку в домашнем выигрыше у финнов 9:0?

Руководил сборной ГДР Георг Бушнер. Человек со сложной биографией. В юности он даже успел побывать членом нацистской партии. Но потом раскаялся и работал на стройке. А также выступал за клуб «Мотор» из Йены на позиции правого защитника. Провёл несколько встреч в синей футболке сборной Восточной Германии. Пока играл – выучился на тренера и, едва закончив карьеру, сел на тренерскую скамейку «Мотора». А в 1970 году Георг Бушнер дослужился до сборной страны.

Ворота восточногерманской команды защищал Юрген Крой из скромного «Цвиккау». Привет тем, кто утверждал, что все сильнейшие футболисты ГДР был собраны под крылом «штази» в берлинском «Динамо». Два запасных вратаря Вольфганг Блохвиц и Вернер Фризе представляли «Карл Цейсс» и лейпцигский «Локомотив» соответственно. Бернд Бранш («Карл Цейсс») занимал ответственную позицию центрального защитника. Его одноклубник Конрад Визе присматривал за правым флангом, Герд Кише из «Ганзы» - за левым. В центре располагался Зигмар Вацлих из дрезденского «Динамо». Запасные - Лотар Кюрбювайт («Карл Цейсс») и Йоахим Фриче («Локомотив»). Опорный полузащитник - Рюдигер Шнупхазе («Рот-Вайсс»). Место Юргена Шпарвассера («Магдебург») в средней линии сомнению не подвергалось, зато вторых атакующих полузащитников Бушнер постоянно тасовал. Юрген Поммеренке, Вольфганг Зегуин (оба «Магдебург»), Ганс-Юрген Крайше («Динамо» Дрезден), единственный берлинский динамовец в составе Роберт Лаук, Харальд Ирмшгер («Карл Цейсс»), Эрих Хаман («Форвертс») - все они получили шанс сыграть на чемпионате мира. Впереди обычно играли Мартин Гоффманн («Магдебург»), Йоахим Штрайх («Ганза») и Эберхарл Фогель («Карл Цейсс»). На лавочке ещё один игрок «Карл Цейсса» Петер Дукке, а также Вольфрам Лёве («Локомотив»).

Гамбургский счёт

Мало того, что сборной ГДР пришлось отправиться на территорию соседей, так жребий отправил команду из социалистической Германии в одну группу со сборной ФРГ . Туда же попали сборные Австралии и Чили, которой присудили техническую победу над сборной СССР . Свой первый исторический матч восточные немцы провели против команды Австралии и выиграли 2:0. Сначала помог точным ударом по своим воротам защитник «соккерруз» Колин Кирран, а потом Йоахим Штрайх закрепил победу.

Выиграть идеологически важную встречу у чилийцев не вышло. Гола Мартина Гоффманна для победы не хватило. Матч проходил в Западном Берлине. Само присоединение города-государства к ФРГ , пусть и в футбольной плоскости, вызвало протест со стороны ГДР . Но побывать по ту сторону берлинской стены пришлось.

И вот она историческая встреча сборных ГДР и ФРГ . Не совсем первая, команды пересекались в отборе к Олимпиаде-64 и на проходивших в западногерманском Мюнхене играх 1972 года. Восточные немцы выиграли два матча из трёх. В Мюнхене сборная ГДР , которой руководил всё тот же Георг Бушнер, завоевала бронзу. Но если представители соцлагеря всегда посылали на игры всех сильнейших, то между первой и олимпийской сборными ФРГ лежала пропасть. В Гамбурге же предстоял спор по этому счёту. Хотя был интересный момент. Победитель матча выигрывал и группу 1, а это было хоть и престижно, но не вполне разумно. Ибо дальше его ждал матч с голландцами, а может и не только с ними. И если восточным немцам, питавшим иллюзии насчёт медалей, было всё равно с кем играть дальше, то западным собратьям меньше всего хотелось видеться с командой Йохана Кройфа до финала.

Поэтому для сборной ФРГ было престижно победить соседей, но целесообразнее проиграть. Несколько дней позора можно искупить выигрышем первого Золотого кубка ФИФА . Никто не сможет доказать, а стало быть, нельзя утверждать, что команда Гельмута Шёна сыграла в поддавки. Сборная ГДР прыгнула выше головы, а гол Юргена Шпарвассера стал историческим. Ибо больше на уровне первых сборных команды не играли, а западные немцы так и не смогли взять реванш.

Сборная ГДР набрала 5 очков и выиграла турнир в группе 1. Поэтому на втором этапе она отправилась в группу А, где также собрались команды Голландии, Бразилии и Аргентины. И сравните состав с квартетом В, куда угодила сборная ФРГ – команды Польши, Югославии и Швеции. Почувствуйте, как говорится, разницу.

После победы над сборной ФРГ команда Георга Бушнера могла вовсе расслабиться. Но восточные немцы повели себя достойно. Дали бой, но уступили с минимальным счётом 0:1 чемпионам мира бразильцам. Южноамериканцы радовались голу Ривелино. Нельзя сказать, что голландцам Ринуса Михелса было легко играть с команды ГДР . Йохан Неескенс и Роб Ренсенбринк забили по голу в ворота Кроя, но ожидаемого разгрома не получилось. Аргентинцы получили от «оранжевых» в два раза больше. Завершили кампанию футболисты из социалистической Германии ничьей со сборной Аргентины, которая принесла им третье место в группе. Что было отличным результатом для новичка чемпионатов мира. Выступление команды были признано успешными. Угадайте, сколько нашлось в сборной ГДР невозвращенцев? Ни одного. Это для любителей басен о массовом бегстве восточногерманских футболистов через берлинскую стену.

Георг Бушнер остался во главе сборной ГДР и совершил с ней ещё много славных дел. Восточные немцы выиграли олимпийский турнир в Монреале летом 1976 года, а четыре года спустя взяли серебро московской Олимпиады. За командой закрепилось прозвище – чемпионы мира по товарищеским матчам. Но попасть ни на чемпионат мира, ни на первенство Европы не получилось. Ни с Бушнером, который ушёл в отставку в 1981 году, ни с другими наставниками.