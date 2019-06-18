Бразилия – Венесуэла: Прогноз от экспертов

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Бразилия

Сборная Бразилии не оправдала прогнозов болельщиков на прошедшем Чемпионате Мира, за что наверняка постарается реабилитироваться на домашнем Кубке Америки. Перед стартом турнира команда Тите показывала отличный футбол в товарищеских матчах и продолжила блистать в стартовом поединке. Победа 3:0 над Боливией переместила бразильцев на первое место в группе.

Венесуэла

Венесуэла в последнее время пролетает мимо Чемпионатов Мира, не стал исключением и «мундиаль» в России – венесуэльцы провалились в квалификации, заняв последнюю строчку в таблице. При подготовке к Кубку Америки команда Рафаэля Дудамеля время от времени удивляла, чего только стоит победа 3:0 над США , но прыгнуть выше головы в первом туре ей не удалось.

Игра с Перу завершилась нулевой ничьей, где Венесуэла играла последние 15 минут в меньшинстве, поэтому такой результат вполне можно считать успехом.

Статистика

Бразилия выиграла три последних матча у Венесуэлы

В каждом из последних трех матчей Бразилия забивала Венесуэле минимум два гола

Только в одном из пяти последних матчей Венесуэла смогла победить

Прогноз

Сборная Бразилии оправдывает статус фаворита и показывает очень мощный футбол, Боливия в первом туре могла получить гораздо больше, чем три гола. Во втором туре бразильцы также будут делать ставку на победу и помешать этому Венесуэле будет крайне сложно – несмотря на то, что команда Дудамеля неплохо обороняется, выдержать шквал хозяйских атак ей будет не под силу.

Мы считаем, что Венесуэле рассчитывать не на что. Прогноз – фора (-2) на Бразилию. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.80

Источник: www.vseprosport.ru