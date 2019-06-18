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Бразилия – Венесуэла: Прогноз от экспертов

сегодня, 12:54

Бразилия

Сборная Бразилии не оправдала прогнозов болельщиков на прошедшем Чемпионате Мира, за что наверняка постарается реабилитироваться на домашнем Кубке Америки. Перед стартом турнира команда Тите показывала отличный футбол в товарищеских матчах и продолжила блистать в стартовом поединке. Победа 3:0 над Боливией переместила бразильцев на первое место в группе.

 

Венесуэла

Венесуэла в последнее время пролетает мимо Чемпионатов Мира, не стал исключением и «мундиаль» в России – венесуэльцы провалились в квалификации, заняв последнюю строчку в таблице. При подготовке к Кубку Америки команда Рафаэля Дудамеля время от времени удивляла, чего только стоит победа 3:0 над США, но прыгнуть выше головы в первом туре ей не удалось.

Игра с Перу завершилась нулевой ничьей, где Венесуэла играла последние 15 минут в меньшинстве, поэтому такой результат вполне можно считать успехом.

 

Статистика

  • Бразилия выиграла три последних матча у Венесуэлы
  • В каждом из последних трех матчей Бразилия забивала Венесуэле минимум два гола
  • Только в одном из пяти последних матчей Венесуэла смогла победить

 

Прогноз

Сборная Бразилии оправдывает статус фаворита и показывает очень мощный футбол, Боливия в первом туре могла получить гораздо больше, чем три гола. Во втором туре бразильцы также будут делать ставку на победу и помешать этому Венесуэле будет крайне сложно – несмотря на то, что команда Дудамеля неплохо обороняется, выдержать шквал хозяйских атак ей будет не под силу.

Мы считаем, что Венесуэле рассчитывать не на что. Прогноз – фора (-2) на Бразилию.  В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.80

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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