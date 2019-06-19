Аргентина – Парагвай: Прогноз от экспертов

сегодня, 12:19

Аргентина

Сборная Аргентины послед неудачного Чемпионата Мира сменила главного тренера, заменив Хорхе Сампаоли на неопытного Лионеля Скалони. Рокировка пока не принесла желанного результата – очередной крупный турнир «альбиселетсе» начали с неудачи. В первом туре Колумбия забила дважды в ворота аргентинцев, ответить Месси и компания не смогли ничем.

Парагвай

Сборная Парагвая в компании Колумбии, Аргентины и Катара не считалась фаворитом, что команда Эдуардо Бериссо и подтвердила в первом туре. В игре с Катаром «красно-белые» сумели выйти вперед уже на четвертой минуте, в начале второго тайма преимущество Парагвай удвоил.

Все, что происходило дальше, это пример классической расплаты за недооценку соперника – Катар забил дважды и был близок к победе в поединке, добавь судья еще пять минут, парагвайцы не увидели бы даже одного очка.

Статистика

Два из последних трех матчей Аргентина выиграла

В последних девяти матчах Парагвай смог добыть всего одну победу

Только в одном из 11 последних матчей Парагвай не пропускал

Прогноз

Сборная Аргентины провалила первый тур, но пока еще команда Скалони сохраняет шанс на выход в плей-офф. Сегодня «альбитселесте», без сомнений, будут делать ставку на крупную победу в попытке реабилитироваться за поражение от Колумбии, выводы наставник «альбиселесте» из первого тура сделать обязан.

Парагвай в первом матче показал, что проблем в обороне у него предостаточно, этим недостатком Аргентина обязана воспользоваться на все сто процентов.

Мы считаем, что парагвайцам рассчитывать не на что. Прогноз – фора (-1) на Аргентину. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.76

Источник: www.vseprosport.ru