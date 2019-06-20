Уругвай – Япония: Прогноз от экспертов

сегодня, 11:17

Уругвай

Сборная Уругвая вполне достойно провела минувший Чемпионат Мира, уступив будущему Чемпиону Мира Франции на стадии четвертьфинала. На Кубке Америки команда Оскара Табареса также считается одним из фаворитов, что ей удалось доказать в первом туре. Сборная Эквадора уже в первом тайме осталась в меньшинстве и со счетом 0:4 уступила уругвайцам, которые теперь возглавляют группу.

Япония

Сборная Японии приехала на Кубок Америки экспериментальным составом, большей части футболистов предстоит дебютировать на этом турнире за свою национальную сборную. В первом туре «синие самураи» не оправдали прогнозов и проиграли 0:4 Чили, но при этом отрезками смотрелись весьма солидно и вполне могли бы рассчитывать и не на такой жесткий итог.

Статистика

В последних четырех матчах Уругвай трижды обыгрывал Японию

Ни в одном из четырех последних матчей Уругвай не пропускал

Только в одном из шести последних матчей Япония смогла забить более одного гола

Прогноз

Сборная Уругвая отлично себя проявила в игре с Эквадором, до удаления «небесные олимпийцы» уже успели забить и в целом контролировали ход встречи, удаление лишь усугубило положение эквадорцев.

Противостоять такой сборной молодым и неопытным японцам будет крайне сложно, наверняка они сделают основную ставку на оборону и постараются избежать разгрома, но реальных шансов на очки у них нет.

Мы считаем, что фаворит одержит скромную победу. Прогноз – победа Уругвая и тотал меньше (3.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.96

Источник: www.vseprosport.ru