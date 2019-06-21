И здесь Халк! Рекордные продажи российских клубов

сегодня, 21:03

Вчера разговаривали о рекордных покупках российских клубов, а сегодня «Соккер.ру» заглянет на обратную сторону луны и изучит самые дорогие продажи.

Судя по комментариям вчерашней статьи о рекордных приобретениях российских клубов, не все разобрались, что имелись в виду рекорды конкретных клубов. Самые дорогие трансферы «Зенита», «Спартака», ЦСКА и так далее. То есть если написано о Халке и Витселе за 40 миллионов, то о 30-миллионном Данни не упомянуто не потому, что мы не знаем о таком переходе, а лишь по той причине, что он не является рекордным для «Зенита». Сегодня говорим о продажах, и смысл тот же: ищем по одному самому прибыльному трансферу «на выход» от каждого клуба.

«Зенит». Халк – 55.8 млн евро

Когда речь идет о покупках, конечную сумму вычислить сложнее, ведь агентские выплаты и подъемные могут быть сделаны с помощью каких-то дополнительных непрозрачных схем, но что касается продаж, то здесь за все платит покупатель, а продавец получает определенную сумму компенсации. Занижать ее во времена зверств финансового «фейр-плей» точно не имеет никакого смысла, так что охотно верим, что «Зенит» выручил за Халка почти 56 миллионов евро. Таким образом, Живанильдо лидирует в обеих номинациях: за всю историю российского футбола он самый дорогой приобретенный футболист и самый дорогой проданный.

«Анжи». Виллиан – 35.5 млн евро

Виллиан тоже засветился в обоих списках: для «Анжи» он является самой дорогой покупкой и самой дорогой продажей. В начале 2013 года махачкалинцы купили бразильца у «Шахтера» за 35 миллионов евро, а всего лишь через полгода отпустили его в «Челси» за 35.5 млн.

ЦСКА . Александр Головин – 30 млн евро

Этим летом ЦСКА обновил свой рекорд по стоимости покупки футболиста, отдав за Николу Влашича 15.7 млн евро, а год назад армейцы переписали «продажное» достижение, выручив 30 миллионов евро за Александра Головина, который отправился в «Монако». Российский хавбек помог ЦСКА перебить рекорд Жо, державшийся десять лет: бразилец перед сезоном 2008/09 был продан в «Манчестер Сити» за 24 млн.

«Динамо». Мигель Данни – 30 млн евро

Вровень со своими друзьями-армейцами идет московское «Динамо», причем «бело-голубые» свою рекордную продажу сделали на 10 лет раньше, чем ЦСКА . Переход Мигеля Данни из «Динамо» в «Зенит» по сей день остается рекордным для внутрироссийских сделок. Можете себе представить, что сейчас один клуб РПЛ заплатит другому 30 миллионов евро за одного футболиста? Обычно такие игроки не продаются или отправляются за рубеж, чтобы не усиливать конкурентов, хотя в начале лета ходили слухи о переходе в «Зенит» Марио Фернандеса за аналогичную сумму. А, может быть, трансфер защитника сборной России еще состоится?

«Спартак». Квинси Промес – 20 млн евро

Квинси был одной из главных звезд чемпионата России, четыре года верой и правдой служил «Спартаку», не теряя мотивации и регулярно поражая ворота соперников «красно-белых». А в последний день прошлого лета «Спартак» под покровом ночи продал Промеса «Севилье» и, кажется, сильно продешевил. Во всяком случае, учитывая стабильные успехи голландца, регулярные выступления за сборную Нидерландов и взорванный рынок, он должен был стоит на десяток миллионов больше. Вот представьте, что Квинси добился бы всех своих успехов в ЦСКА , за сколько Гинер продал бы его?

«Рубин». Хосе Саломон Рондон – 18 млн евро

Еще один внушительный внутренний трансфер, ставший возможным благодаря «Зениту». Зимой 2014 года «сине-бело-голубые» приобрели венесуэльского форварда у «Рубина», а через полтора года почти за те же деньги продали его в Англию.

«Кубань». Ласина Траоре – 18 млн евро

Аналогичную сумму выручила за своего большого форварда «Кубань», которая сейчас пытается возродиться через «Урожай», а еще несколько лет назад ходила в числе сильнейших клубов России, боролась за попадание в еврокубки и могла получить 18 миллионов евро с одного трансфера. Покупателе выступил, к слову, «Анжи».

«Локомотив». Умар Ниассе – 17.9 млн евро

Рекордной продажей «Локомотива» стал сенегальский форвард, который недолго, но ярко поиграл за железнодорожников. Ниассе показался настолько хорош «Эвертону», что «ириски» выложили за Умара почти 18 миллионов евро. «Локомотив» таких денег в качестве единоразового платежа ни до ни после не видел.

«Краснодар». Федор Смолов – 9 млн евро

А вот здесь «Локомотив» уже покупал, а продавал «Краснодар». Сделка состоялась год назад. После того, как Федор Смолов дважды подряд выиграл бомбардирскую гонку РПЛ , казалось, что он уйдет из «Краснодара» за куда более кругленькую сумму, но «быки» смогли выручить за форварда только 9 миллионов евро, а Федор в «Локомотиве» не заблистал.

«Ростов». Миха Мевля – 8 миллионов евро

За год до этого «Ростов» купил Миху Мевлю за 700 тысяч евро, за год ценник вырос больше, чем в десять раз, и «Зенит» выложил хорошие деньги за словенца. В концовке этого сезона Мевля снова играл в «Ростове» на правах бесплатной аренды.

Рекордные продажи российских клубов