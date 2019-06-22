Перу – Бразилия: Прогноз от экспертов

сегодня, 10:24

Перу

Сборная Перу очень качественно провела два первых тура на Кубке Америки и имеет отличные шансы на выход из группы. В первом туре «инки» имели массу моментов в поединке с Венесуэлой, но реализовать их не смогла, завершив встречу нулевой ничьей. Во втором туре команда Рикардо Гареки легко обыграла Боливию со счетом 3:1, поднявшись на вторую строчку в группе.

Бразилия

Сборная Бразилии явно делает ставку на победу в домашнем Кубке Америки и пока все у команды Тите получается – после двух туров бразильцы лидируют в группе. В стартовом поединке проблем у «пентакампеонов» не возникло – три безответных гола в ворота Боливии подчеркнули превосходство бразильцев в классе.

Однако, на одном лишь классе обыграть Венесуэлу не удалось – вопреки всем прогнозам, аутсайдер выдержал шквал атак хозяев и сохранил нулевую ничью.

Статистика

Только в одном из 18 последних матчей Бразилия проигрывала Перу, одержала при этом 12 побед

Только в одном из трех последних матчей сборная Перу не пропускала

Только в одном из пяти последних матчей Бразилия забивала менее двух голов

Прогноз

Сборная Перу проявила характер и на высоком уровне провела два тура, набрав четыре очка. Однако, идеальной игру «инков» назвать нельзя – даже Боливия, забивающая по большим праздникам, сумела отличиться голом. Учитывая мощь бразильцев в атаке, можно смело предположить, что пропускать перуанцы точно будут, повторять ошибки прошлого тура «пентакампеоны» вряд ли станут.

Мы считаем, что шансов у аутсайдера нет. Прогноз – фора (-1.5) на Бразилию. В БК Фонбет такой исход предлагается с коэффициентом 2.11

Источник: www.vseprosport.ru