Катар – Аргентина: Прогноз от экспертов

сегодня, 13:03

Катар

Сборная Катара демонстрирует явный прогресс в последние годы – в начале года «бордовые» под руководством Феликса Санчеса Баса выиграли Кубок Азии впервые в своей истории. Таким образом на Кубок Америки Катар приехал не в качестве «мальчиков для битья».

В первом туре он, вопреки всем прогнозам, вырвал ничью 2:2 у Парагвая, а во втором матче достойно сыграл с Колумбией и позволил ей забить единственный гол в самом конце встречи.

Аргентина

Сборная Аргентины традиционно считается одним из главных фаворитов турнира, но также традиционно «альбиселесте» провалились на его старте. В первом туре Колумбия стала непреодолимой преградой для команды Лионеля Скалони – поражение 0:2 значительно усугубило ее турнирное положение. В последнем туре аргентинцы вырвали ничью 1:1 у Парагвая, переместившись на дно таблицы.

Статистика

Команды встречались в товарищеском матче в 2005 году – тогда Аргентина победила со счетом 3:0

Ни в одном из трех последних матчей Катар не побеждал – два поражения и ничья

Только в одном из четырех последних матчей Аргентина проигрывала

Прогноз

Катар вполне достойно проявляет себя на турнире и приобретает бесценный опыт, вряд ли наставник «бордовых» ставил перед командой какие-то иные цели. Для Аргентины эта встреча важна не только с точки зрения турнирной борьбы, но и с точки зрения престижа, который в последнее время, мягко говоря, пострадал от качества игры «альбиселесте».

Очевидно, что аргентинцы сделают ставку на победу и добыть ее им не должно составить труда – несмотря на всю отвагу Катара, нивелировать разницу в классе им будет сложно, а она, вопреки слабой игре Аргентины, безусловно есть.

Мы считаем, что рассчитывать аутсайдеру не на что. Прогноз – фора (-1.5) на Аргентину. В БК Марафон такой исход оценивается коэффициентом 1.85

Источник: www.vseprosport.ru