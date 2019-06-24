Чили – Уругвай: Прогноз от экспертов

сегодня, 10:26

Чили

Сборная Чили отлично себя проявляет на турнире – команда Рейналдо Руэды в первом туре долго присматривалась к японцам, но в итоге обыграла их со счетом 4:0, сходу забронировав для себя первую строчку. Во втором туре Эквадор старался дать бой чилийцам, но уступил 1:2 – место в плей-офф таким образом «красная команда» себе гарантировала.

Уругвай

Сборная Уругвая считалась явным фаворитом своей группы, но, несмотря на все прогнозы, команда Оскара Табареса пока вторая. В стартовом поединке с Эквадором соперник уже в дебюте встречи остался в меньшинстве и уступил 0:4, но развить успех «небесным олимпийцам» не удалось. Япония показала, что приехала на турнир не в качестве туристов – ничья 2:2 оставила «синим самураям» шансы на плей-офф.

Статистика

В пяти последних матчах на Кубке Америки Уругвай проигрывал Чили всего один раз, выиграл при этом две встречи

Ни в одном из пяти последних матчей Уругвай не проигрывал – четыре победы и одна ничья

Только в одном из семи последних матчей сборная Чили не пропускала

Прогноз

Уругвай оступился в прошлом матче и позволил Японии взять один балл, но исправить ситуацию команда Табареса может уже сегодня – победа над Чили отправит «небесных олимпийцев» на первую строчку в группе. Несмотря на две победы, игру чилийцев идеальной назвать нельзя – проблемы в обороне заметны невооруженным глазом.

Учитывая подбор игроков в передней линии Уругвая, можно смело предположить, что проваливаться чилийские защитники будут сегодня часто.

Мы считаем, что у уругвайцев больше шансов на победу. Прогноз – победа Уругвая. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.30

Источник: www.vseprosport.ru