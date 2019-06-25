Гана – Бенин: Прогноз от экспертов

сегодня, 12:29

Гана

Пусть сборной Ганы на Кубок Африканских Наций в Египет не был сложным – «черные звезды» заблаговременно гарантировали себе выход из группы. К финишу в квалификации команда Джеймса Квеси Аппии пришла первой с девятью очками, обогнав вторую Кению на два балла.

За четыре тура ганцы потерпели всего одно поражение – 0:1 уступили Кении в гостях, это был единственный ими пропущенной гол за весь период квалификации.

Бенин

Сборная Бенина также была весьма убедительна в квалификации – команда Мишеля Дюссье финишировала на второй строчке в своей группе с 10 очками, проиграв первому Алжиру всего один балл. Перед поездкой в Египет «белки» сыграли два товарищеских матча – в первом, вопреки всем прогнозам, проиграли 0:1 Намибии, во втором сыграли по нулям с ЮАР .

Статистика

Сборные встречались между собой шесть раз – Гана выиграла четыре раза, Бенин смог победить всего в одной игре

В последних пяти матчах Гана добыла три победы

Ни в одном из трех последних матчей между сборными не забивалось более двух голов

Прогноз

Сборная Ганы является фаворитом этой встречи, да и всего турнира в целом – «черные звезды» традиционно имеют в составе игроков из топовых европейских лиг, да и опыта в турнирах такого уровня у них гораздо больше. Гана делает основную ставку на оборону и играет очень «закрыто», не будет рисковать и Бенин, поэтому голов в этой встрече много ждать не стоит.

На наш взгляд, матч не будет результативным. Прогноз – победа Ганы или ничья с тоталом меньше (2.5) голов. Такой исход предлагается с коэффициентом 1.90

Источник: www.vseprosport.ru